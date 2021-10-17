Süper Lig: Galatasaray: 1 İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)

41. dakikada Morutan'ın pasında topla buluşan Halil Dervişoğlu, soldan ceza sahasına girerek yerden sert vurdu ancak top kaleci Sehic'te kaldı.

37. Cicaldau'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top Mustafa Muhammed'in önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı sert vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

35. dakikada sol kanatta topla buluşan Halil Dervişoğlu rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girip çaprazdan sert vurdu ancak kaleci Sehic gole izin vermedi.

23. dakikada Kerem'in araya girmesiyle meşin yuvarlak Mustafa Muhammed'de kaldı. Bu futbolcunun savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Halil'in aşırtma vuruşunda kaleci Sehic son anda topu kornere göndermeyi başardı.

4. dakikada Konyaspor savunmasının arkasına atılan pasta Skubic ile kaleci Sehic arasındaki anlaşmazlık sonrasında top Mustafa Muhammed'de kaldı. Mısırlı futbolcu müsait pozisyonda topu boş kaleye gönderdi. 1-0

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