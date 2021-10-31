TFF 1. Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
6. dakikada ceza sahası içerisine yapılan ortayı Glumac kale önündeki Camarra'ya indirdi. Camarra'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
16. dakikada ceza alanı dışı sağ çaprazında topla buluşan Sedat'ın yayın önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
90+5. dakikada sol taraftan Camarra'nın yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Napoleoni, müsait pozisyondaki dokunuşuyla takımını öne geçiren golü attı. 2-1
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xxx, Mehmet Yıldırım xx, Seyfettin Ünal xx
Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Vrsajevic xx, Alim Öztürk xx, Glumac xx, Ercan Coşkun xx, Oğuz Gürbulak xx, Serkan Göksu xx (Kartal Yılmaz dk. 62 x), Emre Gültekin xx (Emre Nefiz dk. 80 ?), Onur Ayık xx (Napoleoni dk. 62 xxx), Del Valle xx (Mrsic dk. 80 ?), Camara xxx
Yedekler: Anıl Demir, Mustafa Eser, Faruk Can Genç, Yunus Emre Mertoğlu, Muammer Denizhan Taşkan, Mustafa Karagöz
Teknik Direktör: Recep Uçar
Tuzlaspor: Mikulic xx, Samet Asatekin xx (Gökhan Akkan dk. 78 x), İsmail Konuk xx, Posmac xx, Ferhat Öztorun xx, Bardhi xx (Diack dk. 86 ?), Rotman xx, Tayfun Aydoğan xx, Sedat Şahintürk xxx (Onat Kurt dk., Ahmet Yazar xx (Mustafa Emre Can dk. 86 ?), Safa Kınalı xx (Valente dk. 78 x)
Yedekler: Angeler, Gökhan Akkan, Muhammed Sarıkaya, İbrahim Halil Aksu, Valente, Selçuk Alibaz
Teknik Sorumlu: Gökay Kavalcı
Goller: Camarra (dk. 6), Napoleoni (dk. 90+5) (Ümraniyespor), Sedat Şahintürk (dk. 16) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Serkan Göksu, Napoleoni (Ümraniyespor) Ahmet Yazar (Tuzlaspor) - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Tuzlaspor: 1 - Son Dakika Spor