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TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Tuzlaspor: 1 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Tuzlaspor: 1

31.10.2021 15:31
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Tuzlaspor: 1

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

6. dakikada ceza sahası içerisine yapılan ortayı Glumac kale önündeki Camarra'ya indirdi. Camarra'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

16. dakikada ceza alanı dışı sağ çaprazında topla buluşan Sedat'ın yayın önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

90+5. dakikada sol taraftan Camarra'nın yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Napoleoni, müsait pozisyondaki dokunuşuyla takımını öne geçiren golü attı. 2-1

Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xxx, Mehmet Yıldırım xx, Seyfettin Ünal xx

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Vrsajevic xx, Alim Öztürk xx, Glumac xx, Ercan Coşkun xx, Oğuz Gürbulak xx, Serkan Göksu xx (Kartal Yılmaz dk. 62 x), Emre Gültekin xx (Emre Nefiz dk. 80 ?), Onur Ayık xx (Napoleoni dk. 62 xxx), Del Valle xx (Mrsic dk. 80 ?), Camara xxx

Yedekler: Anıl Demir, Mustafa Eser, Faruk Can Genç, Yunus Emre Mertoğlu, Muammer Denizhan Taşkan, Mustafa Karagöz

Teknik Direktör: Recep Uçar

Tuzlaspor: Mikulic xx, Samet Asatekin xx (Gökhan Akkan dk. 78 x), İsmail Konuk xx, Posmac xx, Ferhat Öztorun xx, Bardhi xx (Diack dk. 86 ?), Rotman xx, Tayfun Aydoğan xx, Sedat Şahintürk xxx (Onat Kurt dk., Ahmet Yazar xx (Mustafa Emre Can dk. 86 ?), Safa Kınalı xx (Valente dk. 78 x)

Yedekler: Angeler, Gökhan Akkan, Muhammed Sarıkaya, İbrahim Halil Aksu, Valente, Selçuk Alibaz

Teknik Sorumlu: Gökay Kavalcı

Goller: Camarra (dk. 6), Napoleoni (dk. 90+5) (Ümraniyespor), Sedat Şahintürk (dk. 16) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Serkan Göksu, Napoleoni (Ümraniyespor) Ahmet Yazar (Tuzlaspor) - İSTANBUL

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Tuzlaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Tuzlaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Tuzlaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Tuzlaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Tuzlaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Tuzlaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Tuzlaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Tuzlaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Tuzlaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Tuzlaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Tuzlaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Tuzlaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Tuzlaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Tuzlaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Tuzlaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Tuzlaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Tuzlaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Tuzlaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Tuzlaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Tuzlaspor: 1

Futbol Federasyonu, Serkan Göksu, Ümraniyespor, Tuzlaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Tuzlaspor: 1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Tuzlaspor: 1 - Son Dakika
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