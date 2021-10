The Bodrum Cup Yarışlarından İkincilik Kupası öğrencilerin oldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Türkiye'nin önde gelen uluslararası deniz festivali ve yelken yarışı olan The Bodrum Cup'tan ikincilikle döndü.

MSKÜ, bu yıl Bodrum'da 33.'sü düzenlenen The Bodrum Cup Uluslararası Ahşap Yelkenli Tekne Yarışlarına BOTAV'A ait STS Bodrum Eğitim Teknesi ile katıldı. 60'dan fazla teknenin yarıştığı büyük organizasyonundan MSKÜ, her yıl olduğu gibi bu yıl da kupayla döndü. Üniversite öğrencilerinden oluşan güçlü ekip, The Bodrum Cup'ta Gulet A kategorisinde ikincilik kupasını kaldırdı. Aynı zamanda Gulet genel klasmanda beşinci olan ekip, organizasyon boyunca başarılı bir performans sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çekti. MSKÜ Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mehmet Özgür Yenilmez'in liderliğini yaptığı The Bodrum Cup ekibi, öğrencilerden Aslı Göktan, Ali Ağar, Burak Kekevi, Furkan Çakır, Şakir Osman Mercan, Yunus Emre Sağlam, Furkan Kapancı, Sefa Karaağaç, Alper Demir, Kerim Çamyar, Berk Mıdıroğlu, Alperen Karatepe, Emir Güleç, Kadirhan Ahmet Ayaz, Erdem Vatan ve Nazlıcan Çalım'dan oluşuyor. - MUĞLA