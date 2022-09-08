Göztepe altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı golcüsü Ege Özkayımoğlu'nu 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Afjet Afyonspor'a kiraladı. Ege, sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerin başında geliyordu. Göz-Göz'ün Fenerbahçe 'den kiraladığı 18 yaşındaki stoper Emirhan Ortakaya ise U19 Milli Takım 'ın 21-27 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan 'da oynayacağı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçları aday kadrosu davet edildi.

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalıp 4 haftada 5 puan toplayan Göztepe, yarın Boluspor 'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bolu Atatürk Stadı'nda Oğuzhan Aksu'nun yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Sarı-kırmızılılarda tedavisi süren stoper Atınç Nukan ve henüz tam hazır olmayan sağ bek Kerim Alıcı mücadelede forma giyemeyecek.

Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, Boluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Göztepe galibiyet peşinde - Son Dakika

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