Göztepe galibiyet peşinde - Son Dakika
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Göztepe galibiyet peşinde

08.09.2022 11:41
Göztepe galibiyet peşinde

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalıp 4 haftada 5 puan toplayan Göztepe, yarın Boluspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalıp 4 haftada 5 puan toplayan Göztepe, yarın Boluspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bolu Atatürk Stadı'nda Oğuzhan Aksu'nun yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Sarı-kırmızılılarda tedavisi süren stoper Atınç Nukan ve henüz tam hazır olmayan sağ bek Kerim Alıcı mücadelede forma giyemeyecek.

Teknik direktör Turgay Altay, zorlu deplasmana çıkacaklarını belirterek, "Sezona iyi başladık ama son 3 maçı kazanamadık. Boluspor karşılaşmasıyla yeniden çıkışa geçeceğiz" dedi.

Göz-Göz transfer döneminin son haftasında Bursaspor'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Tuğbey Akgün'le 4 yıllık sözleşme imzalayıp, yaz döneminde yönetimi devralan Sport Republic'in diğer kulübü Southampton'dan Nathan Redmond'un Beşiktaş'a transferine karşılık siyah-beyazlılardan 20 yaşındaki Boşnak forvet Ajdin Hasic ve 19 yaşındaki golcü Emirhan Delibaş'ı kiralamıştı.EGE'Yİ AFYONSPOR'A VERDİ

Göztepe altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı golcüsü Ege Özkayımoğlu'nu 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Afjet Afyonspor'a kiraladı. Ege, sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerin başında geliyordu. Göz-Göz'ün Fenerbahçe'den kiraladığı 18 yaşındaki stoper Emirhan Ortakaya ise U19 Milli Takım'ın 21-27 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da oynayacağı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçları aday kadrosu davet edildi.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, Boluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe galibiyet peşinde - Son Dakika

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