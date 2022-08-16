Son olarak Giresunspor forması giyen ve yeşil-beyazlılarla yollarını ayıran Senegalli oyuncunun görüşmelere olumlu yaklaştığı ifade edildi. Türkiye liglerini yakından tanıyan Diarra, Giresunspor'dan önce Boluspor ve Bursaspor formalarını da terletti. Diarra, geçen sezon Süper Lig'de Giresunspor'la 28 maça çıkıp 1 kez fileleri sarstı. Manisa ekibi bu haftayı bay geçecek.

Kaynak: DHA

Giresunspor, Boluspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Manisa FK'da hedef Diarra - Son Dakika

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