Göztepe Lukas Erhan'la imzaladı - Son Dakika
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Göztepe Lukas Erhan'la imzaladı

16.08.2022 17:46
Göztepe Lukas Erhan'la imzaladı

Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 yenen Göztepe, transferde 14'üncü imzasını attırdı.

Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 yenen Göztepe, transferde 14'üncü imzasını attırdı.

Sarı-kırmızılılar, FSV Frankfurt ekibinden bir süre denediği, Türk vatandaşlığı da bulunan Alman stoper Lukas Erhan Gottwalt'ı resmen kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "1997 doğumlu defans oyuncusu Lukas Gottwalt ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 1+1 yıllık sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı. İzmir temsilcisi Trabzonspor'dan ayrılan 33 yaşındaki eski milli sol bek İsmail Köybaşı ile de sözleşme imzalayacak.


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Kaynak: DHA

Sakaryaspor, Frankfurt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Lukas Erhan'la imzaladı - Son Dakika

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