Sarı-kırmızılılar, FSV Frankfurt ekibinden bir süre denediği, Türk vatandaşlığı da bulunan Alman stoper Lukas Erhan Gottwalt'ı resmen kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "1997 doğumlu defans oyuncusu Lukas Gottwalt ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 1+1 yıllık sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı. İzmir temsilcisi Trabzonspor 'dan ayrılan 33 yaşındaki eski milli sol bek İsmail Köybaşı ile de sözleşme imzalayacak.

Kaynak: DHA

Sakaryaspor, Frankfurt, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Göztepe Lukas Erhan'la imzaladı - Son Dakika

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