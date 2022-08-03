Menemenli Rasheed amatörden Şampiyonlar Ligi'ne - Son Dakika
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Menemenli Rasheed amatörden Şampiyonlar Ligi'ne

03.08.2022 13:36
Menemenli Rasheed amatörden Şampiyonlar Ligi'ne

SPOR Toto 1'inci Lig'den TFF 2'nci Lig'e düşen Menemen Futbol Kulübü'nün amatör kümede keşfettiği Ibrahim Akanbi Rasheed, yeni takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi veriyor.

SPOR Toto 1'inci Lig'den TFF 2'nci Lig'e düşen Menemen Futbol Kulübü'nün amatör kümede keşfettiği Ibrahim Akanbi Rasheed, yeni takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi veriyor. Rasheed, Şampiyonlar Ligi'nde Moldova ekibi FC Sheriff formasıyla ilk golünü atmayı başardı. Türkiye'ye 2019 yılında futbolcu olma hayaliyle gelip İzmir'de amatör olarak Foça Belediyespor ve Tire Belediyespor'da forma giyen Nijeryalı Rasheed, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında Menemenspor'da profesyonelliğe geçti. Menemen formasıyla 2 yılda 1'inci Lig'de 46 maça çıkıp, 12 gol atan 22 yaşındaki forvet, transferin gözdesi olarak geçen sezon devre arasında Kocaelispor'a 900 bin TL bonservis ücretiyle satıldı.

Kocaelispor'da 15 maçta 3 gol atan Rasheed, takımı küme düşünce 67 bin 500 Euro sabit transfer ücreti karşılığında Moldova ekibi FC Sheriff'e satıldı. Ayrıca Moldova ekibinin 2022-2023 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılması durumunda 80 bin Euro, UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılması durumunda 40 bin Euro, UEFA Konferans Ligi gruplarına katılması durumunda 20 bin Euro ilave transfer ücreti ödemesi, futbolcunun bir sonraki satışından Kocaeli'nin yüzde 10'luk pay alması konusunda anlaşıldı. Rasheed'in forma giydiği Moldova ekibi Şampiyonlar Ligi'nde Zrinjski ve Maribor takımlarını elerken, Nijeryalı futbolcu 3'üncü Eleme Turu'nda dün Viktoria Plzen önünde penaltıdan gol perdesini açtı. Maçı Rasheed'in golüne rağmen 2-1 kaybeden Sheriff, rakibine 8 Ağustos'taki rövanşta konuk olacak.


- İzmir
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Kaynak: DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Menemen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemenli Rasheed amatörden Şampiyonlar Ligi'ne - Son Dakika

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