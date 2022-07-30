Göztepe'den çifte atak - Son Dakika
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Göztepe'den çifte atak

30.07.2022 12:09
Göztepe'den çifte atak

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe savunmaya takviyeler gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe savunmaya takviyeler gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar Manisa Futbol Kulübü ile yolları ayıran Sadi Karaduman ile görüşmelerini sürdürürken, Kocaelispor'dan stoper Mazlum Demir'i de listesine ekledi. Sadi ile sözleşme imzalamaya yakın olan Göztepe'nin boşa çıkan Mazlum'la da anlaşmaya aşamasına geldiği iddia edildi. Menemenspor altyapısından yetişip bu kulüpte profesyonel olan 31 yaşındaki Mazlum, Nazilli Belediyespor, Amed Sportif, Batman Petrolspor, Edirnespor ve Kocaelispor'da top koşturdu. Geçen sezon'un ilk yarısında Menemenspor forması giyen Mazlum, ikinci devrede ise Kocaelispor'da görev aldı. Göz-Göz yarın tesislerinde Denizlispor'la özel maç oynayacak.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Mazlum Demir, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'den çifte atak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Göztepe'den çifte atak - Son Dakika
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