Manisa FK'da Edgar Prib imzaladı - Son Dakika
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Manisa FK'da Edgar Prib imzaladı

29.07.2022 16:36
Manisa FK'da Edgar Prib imzaladı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK, Alman orta saha oyuncusu Edgar Prib'le 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK, Alman orta saha oyuncusu Edgar Prib'le 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Başkan Vekili Engin Anlı ve Futbol Şube Sorumlu Kürşat Ergun Aydın katıldı. İmza töreninde konuşan Edgar Prib, "Manisa Futbol Kulübü'nün bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Beni çok sıcak bir şekilde karşıladılar. Ben buraya başarılı olmaya geldim. Burada ailemle birlikte çok güzel günler yaşayacağımıza inanıyorum. Saha içinde ve saha dışında bu takım için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Çok güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

Futbola Greuther Fürth altyapısında başlayan 32 yaşındaki futbolcu, 2009-2010 sezonunda profesyonel kariyerine adım attı. Tecrübeli oyuncu, 2013-2014 sezonunda Almanya'nın köklü kulüplerinden Hannover 96'ya transfer oldu. 7 sezon Hannover 96 forması giyen Edgar, 2021-2022 sezonunda Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf'a transfer oldu. Kariyerinde 373 maça çıkan deneyimli orta saha, 37 gol ve 47 asistlik performans sergiledi.

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Musa Nizam, Isparta 32 Spor'a imzayı attı Musa Nizam, Isparta 32 Spor'a imzayı attı Edgar Prib Manisa FK ile sözleşme imzaladı Edgar Prib Manisa FK ile sözleşme imzaladı
Kaynak: DHA

Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK'da Edgar Prib imzaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa FK'da Edgar Prib imzaladı - Son Dakika
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