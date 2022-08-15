Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

15.08.2022 23:48
Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonun ilk haftası bugün oynanan iki karşılaşmayla sona erdi.

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonun ilk haftası bugün oynanan iki karşılaşmayla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Adanaspor-Tuzlaspor mücadelesi 1-1 berabere sona ererken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor karşılaşması ise golsüz tamamlandı.

İlk haftanın en gollü mücadelesinde Gençlerbirliği ile Altınordu 3-3 berabere kalırken, haftayı ilk sırada bitiren ekip ligin yeni takımı Bodrumspor oldu.

İlk hafta sonuçları

Altay-Yılport Samsunspor: 0-2

Manisa FK-Boluspor: 0-1

Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü: 1-1

Gençlerbirliği-Altınordu: 3-3

Eyüpspor-Altaş Denizlispor: 1-0

Bodrumspor-Yeni Malatyaspor: 3-1

Sakaryaspor-Göztepe: 0-1

Adanaspor-Tuzlaspor: 1-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor: 0-0

Puan durumu

TAKIMLAROGBMAYAv.Puan
1.BODRUMSPOR A.Ş.11003123
2.YILPORT SAMSUNSPOR11002023
3.BOLUSPOR11001013
4.EYÜPSPOR11001013
5.GÖZTEPE11001013
6.ALTINORDU10103301
7.GENÇLERBİRLİĞİ10103301
8.ADANASPOR10101101
9.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ10101101
10.ÇAYKUR RİZESPOR10101101
11.TUZLASPOR10101101
12.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR10100001
13.PENDİKSPOR FUTBOL10100001
14.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR00000000
15.ALTAŞ DENİZLİSPOR100101-10
16.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ100101-10
17.SAKARYASPOR100101-10
18.YENİ MALATYASPOR100113-20
19.ALTAY100102-20

İkinci haftanın programı

19 Ağustos Cuma

21.00 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)

20 Ağustos Cumartesi

17.00 Tuzlaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Henüz belli değil)

19.15 Yılport Samsunspor-Eyüpspor (Yeni 19 Mayıs)

21.45 Altınordu-Sakaryaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21 Ağustos Pazar

16.30 Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor (Aktepe)

17.00 Pendikspor-Altay (Henüz belli değil)

19.15 Yeni Malatyaspor-Adanaspor (Yeni Malatya)

21.45 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Gürsel Aksel)

22 Ağustos Pazartesi

21.00 Altaş Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)

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Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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