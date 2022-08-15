Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonun ilk haftası bugün oynanan iki karşılaşmayla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Adanaspor-Tuzlaspor mücadelesi 1-1 berabere sona ererken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor karşılaşması ise golsüz tamamlandı.

İlk haftanın en gollü mücadelesinde Gençlerbirliği ile Altınordu 3-3 berabere kalırken, haftayı ilk sırada bitiren ekip ligin yeni takımı Bodrumspor oldu.

İlk hafta sonuçları

Altay-Yılport Samsunspor: 0-2

Manisa FK-Boluspor: 0-1

Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü: 1-1

Gençlerbirliği-Altınordu: 3-3

Eyüpspor-Altaş Denizlispor: 1-0

Bodrumspor-Yeni Malatyaspor: 3-1

Sakaryaspor-Göztepe: 0-1

Adanaspor-Tuzlaspor: 1-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor: 0-0

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Kaynak: AA

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