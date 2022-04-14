Spor Toto 1. Lig'de 32. haftanın perdesi açılıyor - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftası yarın oynanacak 3 maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
14.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor (Aktepe)
17.00 Tuzlaspor- Gençlerbirliği (Eyüp)
20.30 İstanbulspor- Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16 Nisan Cumartesi:
13.30 Balıkesirspor-NasaDoge Menemenspor (Balıkesirspor Atatürk)
16.00 Kocaelispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Kocaeli)
16.00 Altınordu- Manisa FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20.30 Beypiliç Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk)
17 Nisan Pazar:
16.00 MKE Ankaragücü- Adanaspor (Eryaman)
20.30 Yılport Samsunspor- Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Kaynak: AA
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