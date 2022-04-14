Spor Toto 1. Lig'de 32. haftanın perdesi açılıyor - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig'de 32. haftanın perdesi açılıyor

14.04.2022 10:09
Spor Toto 1. Lig'de 32. haftanın perdesi açılıyor

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftası yarın oynanacak 3 maçla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftası yarın oynanacak 3 maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

14.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor (Aktepe)

17.00 Tuzlaspor- Gençlerbirliği (Eyüp)

20.30 İstanbulspor- Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16 Nisan Cumartesi:

13.30 Balıkesirspor-NasaDoge Menemenspor (Balıkesirspor Atatürk)

16.00 Kocaelispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Kocaeli)

16.00 Altınordu- Manisa FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.30 Beypiliç Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk)

17 Nisan Pazar:

16.00 MKE Ankaragücü- Adanaspor (Eryaman)

20.30 Yılport Samsunspor- Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig'de 32. haftanın perdesi açılıyor - Son Dakika
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