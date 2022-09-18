Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 6. hafta karşılaşmalarının ardında lider değişti.

Günün ilk maçında Tuzlaspor ile Pendikspor, 1-1 berabere kaldı. Saat 16.00 seansında yapılan Bodrumspor- Manisa FK mücadelesi 1-1 beraberlik, Yılport Samsunspor- Sakaryaspor karşılaşması ise 3-2 ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlandı.

Haftanın kapanış maçında ise İzmir derbisinde Göztepe ile Altınordu karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, müsabakayı 1-0 kazandı.

Haftaya 10 puan ve averajla lider giren Bodrumspor, Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı. Rakibinin puan kapattığı haftada bir başka 10 puanı bulunan namağlup Beyçimento Bandırmaspor'u 4-1 ile geçen Eyüpspor, 13 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliği devraldı.

Ligde 6. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Yeni Malatyaspor- Altay: 0-0

Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK: 3-2

Altaş Denizlispor- Gençlerbirliği: 2-2

Adanaspor- Çaykur Rizespor: 2-0

Eyüpspor-Beyçimento Bandırmaspor: 4-1

Tuzlaspor-Pendikspor: 1-1

Bodrumspor-Manisa FK: 1-1

Yılport Samsunspor-Sakaryaspor: 3-2

Göztepe-Altınordu: 1-0

Puan durumu

Ligde 6. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1. EYÜPSPOR 6 4 1 1 10 7 3 13 2. BODRUMSPOR 6 3 2 1 13 8 5 11 3. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 6 3 2 1 12 10 2 11 4. BOLUSPOR 5 3 1 1 5 3 2 10 5. BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 5 3 1 1 8 7 1 10 6. SAKARYASPOR 6 3 0 3 9 7 2 9 7. YILPORT SAMSUNSPOR 6 2 3 1 9 7 2 9 8. PENDİKSPOR 6 2 3 1 5 4 1 9 9. MANİSA FK 5 2 2 1 7 6 1 8 10. TUZLASPOR 6 2 2 2 8 8 0 8 11. GÖZTEPE 6 2 2 2 4 4 0 8 12. ADANASPOR 6 1 4 1 8 7 1 7 13. ÇAYKUR RİZESPOR 5 1 3 1 6 4 2 6 14. GENÇLERBİRLİĞİ 6 1 3 2 9 10 -1 6 15. ALTAY 6 1 2 3 4 7 -3 5 16. ALTINORDU 5 0 3 2 5 8 -3 3 17. ERZURUMSPOR 5 0 3 2 6 10 -4 3 18. YENİ MALATYASPOR 6 0 3 3 6 13 -7 3 19. ALTAŞ DENİZLİSPOR 6 0 2 4 5 9 -4 2 7. haftanın programı Milli maç arası nedeniyle 1. Lig'de gelecek hafta sonu maç yapılmayacak. Ligde 12 gün aranın ardından heyecan, 1 Ekim Cumartesi günü başlayacak 7. hafta maçlarıyla sürecek. Maç programı şöyle: 1 Ekim Cumartesi: 13.30 Pendikspor-Göztepe (Pendik) 16.00 Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Sakarya Atatürk) 19.00 Altay-Eyüpspor (Alsancak Mustafa Denizli) 19.00 Çaykur Rizespor-Bodrumspor (Çaykur Didi) 2 Ekim Pazar: 13.30 Manisa FK-Adanaspor (Mümin Özkasap) 13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül) 16.00 Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk) 19.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu) 3 Ekim Pazartesi: 20.00 Erzurumspor FK-Altaş Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)

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