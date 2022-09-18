Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

18.09.2022 21:32
Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 6. hafta karşılaşmalarının ardında lider değişti.

Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 6. hafta karşılaşmalarının ardında lider değişti.

Günün ilk maçında Tuzlaspor ile Pendikspor, 1-1 berabere kaldı. Saat 16.00 seansında yapılan Bodrumspor- Manisa FK mücadelesi 1-1 beraberlik, Yılport Samsunspor- Sakaryaspor karşılaşması ise 3-2 ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlandı.

Haftanın kapanış maçında ise İzmir derbisinde Göztepe ile Altınordu karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, müsabakayı 1-0 kazandı.

Haftaya 10 puan ve averajla lider giren Bodrumspor, Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı. Rakibinin puan kapattığı haftada bir başka 10 puanı bulunan namağlup Beyçimento Bandırmaspor'u 4-1 ile geçen Eyüpspor, 13 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliği devraldı.

Ligde 6. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Yeni Malatyaspor- Altay: 0-0

Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK: 3-2

Altaş Denizlispor- Gençlerbirliği: 2-2

Adanaspor- Çaykur Rizespor: 2-0

Eyüpspor-Beyçimento Bandırmaspor: 4-1

Tuzlaspor-Pendikspor: 1-1

Bodrumspor-Manisa FK: 1-1

Yılport Samsunspor-Sakaryaspor: 3-2

Göztepe-Altınordu: 1-0

Puan durumu

Ligde 6. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1. EYÜPSPOR6411107313
2. BODRUMSPOR6321138511
3. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ63211210211
4. BOLUSPOR531153210
5. BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR531187110
6. SAKARYASPOR63039729
7. YILPORT SAMSUNSPOR62319729
8. PENDİKSPOR62315419
9. MANİSA FK52217618
10. TUZLASPOR62228808
11. GÖZTEPE62224408
12. ADANASPOR61418717
13. ÇAYKUR RİZESPOR51316426
14. GENÇLERBİRLİĞİ6132910-16
15. ALTAY612347-35
16. ALTINORDU503258-33
17. ERZURUMSPOR5032610-43
18. YENİ MALATYASPOR6033613-73
19. ALTAŞ DENİZLİSPOR602459-42

7. haftanın programı

Milli maç arası nedeniyle 1. Lig'de gelecek hafta sonu maç yapılmayacak. Ligde 12 gün aranın ardından heyecan, 1 Ekim Cumartesi günü başlayacak 7. hafta maçlarıyla sürecek.

Maç programı şöyle:

1 Ekim Cumartesi:

13.30 Pendikspor-Göztepe (Pendik)

16.00 Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Altay-Eyüpspor (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Çaykur Rizespor-Bodrumspor (Çaykur Didi)

2 Ekim Pazar:

13.30 Manisa FK-Adanaspor (Mümin Özkasap)

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)

3 Ekim Pazartesi:

20.00 Erzurumspor FK-Altaş Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)

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Kaynak: AA

Pendikspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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