Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 Menemenspor: 2

Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek

İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!

Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava!

Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!

Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!