Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sürüyor - Son Dakika
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Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sürüyor

23.07.2022 15:22
Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sürüyor

Büyük Taarruz'un 100. Yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'da düzenlenen Süper Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sürüyor.

Büyük Taarruz'un 100. Yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'da düzenlenen Süper Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sürüyor.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun seremonisine, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da katıldı.

Törende konuşan Huysuz, turnuvaya 64 ilden 939 sporcunun katıldığını söyledi.

Afyonkarahisar'ın şampiyonaya ev sahipliği yapmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Huysuz, minik sporculara seslenerek, "Sizlerin, Türk judosunu 2028 ile 2032 yıllarında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinizi düşüyoruz. Bu anlamda da bütün sporcularımıza üstün başarılar diliyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da şampiyonaya katılan sporcular ve teknik ekibi, Afyonkarahisar'da ağırlamaktan gurur duyduklarını vurgulayarak, "Milli mücadelenin kazanıldığı şehirde şampiyonanın düzenlenmesi bizlere onur vermiştir. Türkiye Judo Federasyonu'muza teşekkür ediyor, sporcularımıza da başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Seremoniye, Huysuz ile Kasapoğlu'nun yanı sıra Afyonkarahisar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sami Çetinaktı, sporcular ve teknik ekipler katıldı.

Şampiyona yarın sona erecek.

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Kaynak: AA

Karahisar, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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