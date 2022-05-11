Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası Ankara'da gerçekleştirildi - Son Dakika
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Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası Ankara'da gerçekleştirildi

11.05.2022 01:02
Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası Ankara'da gerçekleştirildi

Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası birinci ayak yarışları Ankara'da yapıldı.

Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası birinci ayak yarışları Ankara'da yapıldı.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya farklı illerden 16 sporcu katıldı.

Federasyon Başkanı Hasan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuva maçlarına daha önce milli formayı giymiş veya 2022 Türkiye Şampiyonası'nda ilk 4 dörde giren sporcuların katılabildiğini söyledi.

Spor Toto Muaythai Süper Ligi maçlarının 9 ayak şeklinde yapıldığını anlatan Yıldız, "Ligin ilk ayak maçlarını bugün Ankara'da gerçekleştirdik. Katılım yüksekti. Seyir zevki yüksek olan bir turnuva oldu. Ligin sonunda şampiyon olacak sporcular milli takıma seçilecek ve ülkemizi inşallah 2023 Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda temsil edecekler. Bizleri izleyip destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Özel bir televizyon kanalında canlı yayınlanan turnuva maçlarını Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom'un yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Federasyonları Daire Başkanı Fatih Uysal, ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Artunç ile EGO Spor Kulübü Başkanı Taner Özgün de izledi.

Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası Ankara'da gerçekleştirildi
Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası Ankara'da gerçekleştirildi
Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası Ankara'da gerçekleştirildi
Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası Ankara'da gerçekleştirildi
Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası Ankara'da gerçekleştirildi

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası Ankara'da gerçekleştirildi - Son Dakika


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