Spor Toto, Sakarya Büyükşehir Belediyespor\'u yenerek finale yükseldi

Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası yarı finalinde Spor Toto, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 33-32 yenerek finale yükseldi.
Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan dörtlü final organizasyonundaki Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto maçının ilk yarısı 16-16'lık skor eşitliğiyle geçildi.
İkinci yarının sonunda maçın bitimine 10 saniye kala Sakarya Büyükşehir Belediyespor 7 metre atışından bulduğu golle Spor Toto karşısında 32-32 eşitliği yakaladı ancak maçın son saniyesinde bu sefer de Spor Toto 7 metre atışından bulduğu golle maçı 33-32 kazandı.
Bu sonuçla HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nın yarın 14.00'te oynanacak finalinde Beşiktaş Safi Çimento'nun rakibi Spor Toto oldu.
Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto karşılaşmasının ilk yarısında 17. dakikada Spor Toto kalecisi Coşkun Göktepe gol pozisyonu sonrasında tehlikeli bir düşüş yaşadı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kaleci Coşkun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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