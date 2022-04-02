Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta heyecanı - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta heyecanı

02.04.2022 00:57
Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.

Futbolda milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam edecek. Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta yarın oynanacak Giresunspor - Sivasspor mücadelesiyle start alacak. Haftanın önemli mücadelesinde Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu hafta Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe de deplasmanda Kayserispor ile mücadele edecek.

Süper Lig'de 31. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

13.30 GZT Giresunspor - D.G. Sivasspor: Arda Kardeşler

16.00 Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

16.00 Altay - F.T. Antalyaspor: Yasin Kol

20.30 Galatasaray - V. Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

3 Nisan Pazar

13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 İ.H. Konyaspor - Göztepe: Erkan Özdamar

16.00 A. Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

20.30 Trabzonspor - Beşiktaş: Zorbay Küçük

4 Nisan Pazartesi

20.30 Medipol Başakşehir - Ö.K. Yeni Malatyaspor: Sarper Barış Saka

20.30 A. Hatayspor - Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta heyecanı - Son Dakika
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