Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

18.09.2022 22:40
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta sona erdi.

Ligde haftanın kapanış gününde 4 maç yapıldı. Saat 17.00 seansında Trabzonspor-Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük maçları oynandı. Saat 20.00 seansında ise MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşılaştı.

Trabzonspor, ilk 10 dakikada 2-0 geri düştüğü müsabakayı uzatma bölümünde bulduğu golle 3-2 kazandı. Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesi ise golsüz eşitlikle sona erdi. Turuncu-lacivertli ekip, namağlup ve gol yemeden yoluna devam ediyor.

Fenerbahçe, taraftarı önünde Alanyaspor'u 5-0'lık net bir skorla mağlup etti. Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, puanını 13'e çıkararak zirve takibini sürdürdü.

MKE Ankaragücü ise Sivas temsilcisini 2-1'lik skorla geçti. Başkent ekibi, bu sezonki ilk galibiyetini elde ederken, kırmızı-beyazlılar bu sezon ligde henüz galibiyetle tanışamadı.

İlkleri yaşayan Konyaspor, liderliği kaptırdı

Ligin 7. haftasına lider giren Arabam.com Konyaspor, deplasmanda Galatasaray'a yenildi.

Bu sezon ilk yenilgisini deplasmanda sarı-kırmızılı ekip karşısında yaşayan yeşil-beyazlılar, ilk kez de kalesinde gol gördü.

Konya temsilcisi, Galatasaray mağlubiyetinin ardından liderlik koltuğunu kaybetti.

Adana Demirspor liderlik koltuğunda

Adana Demirspor, haftayı averajla lider tamamladı.

Konyaspor'u mağlup eden Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor'u yenen Adana Demirspor, puanlarını 16'ya çıkardı.

İki takımdan averajı daha iyi olan Adana temsilcisi ilk sırada yer alırken, sarı-kırmızılılar ikinci sıraya yerleşti.

Bir maçı eksik Medipol Başakşehir ise 14 puanla üçüncü sırada yer buldu.

Sonuçlar

Galatasaray-Arabam.com Konyaspor: 2-1

Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: 0-4

HangiKredi Ümraniyespor-Kasımpaşa: 1-2

Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: 0-3

İstanbulspor-Beşiktaş: 2-2

Trabzonspor-Gaziantep FK: 3-2

Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-0

MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: 5-0

Puan durumu

Süper Lig'de sona eren 7. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1. ADANA DEMİRSPOR7511169716
2. GALATASARAY751195416
3. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR642090914
4. BEŞİKTAŞ 74211610614
5. ARABAM.COM KONYASPOR742182614
6. FENERBAHÇE64112061413
7. TRABZONSPOR74121110113
8. YUKATEL KAYSERİSPOR740395412
9. GAZİANTEP FK73221310311
10. KASIMPAŞA7304715-89
11. CORENDON ALANYASPOR72231015-58
12. BITEXEN GİRESUNSPOR621358-37
13. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK6132810-26
14. FRAPORT TAV ANTALYASPOR7205814-66
15. İSTANBULSPOR6123410-65
16. MKE ANKARAGÜCÜ6114611-54
17. DEMİR GRUP SİVASSPOR7043511-64
18. HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR7025510-52
19. ATAKAŞ HATAYSPOR6015210-81

8. hafta programı

Milli maç arası nedeniyle Süper Lig'de gelecek hafta sonu maç yapılmayacak. Lig 12 gün aranın ardından heyecan, 1 Ekim Cumartesi günü başlayacak 8. hafta maçlarıyla sürecek. Milli maç dönüşü 2 Ekim'de Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oynanacak.

Ligde 8. haftanın maç programı şöyle:

1 Ekim Cumartesi:

14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)

17.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

2 Ekim Pazar:

14.30 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Sivas 4 Eylül)

14.30 Corendon Alanyaspor-Bitexen Giresunspor (Alanya Oba)

17.00 Arabam.com Konyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Stadı henüz açıklanmadı)

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

3 Ekim Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)

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Kaynak: AA

Fenerbahçe, Konyaspor, Adana, Spor, Son Dakika

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