Süper Lig'de sürpriz gelişme! Caner Erkin, Fatih Karagümrük'ten ayrıldı - Son Dakika
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Süper Lig'de sürpriz gelişme! Caner Erkin, Fatih Karagümrük'ten ayrıldı

04.12.2022 18:23

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamayla Caner Erkin'le karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

Caner Erkin'in Fatih Karagümrük macerası sona erdi. Spor Toto Süper Lig ekibi Karagümrük, Caner Erkin'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

"HİZMETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner Erkin'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

6 ASİST YAPTI

Caner bu sezon forma şansı bulduğu 12 karşılaşmada 6 asist üretti. Caner'in bundan sonraki adresi merak konusu oldu.

Süper Lig'de beklenmedik gelişme! Karagümrük, Caner Erkin'le yolları ayırdı
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Fatih Karagümrük: 'Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner... Fatih Karagümrük: 'Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner... Karagümrük, Burak Bekaroğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı Karagümrük, Burak Bekaroğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı

Fatih Karagümrük, Caner Erkin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de sürpriz gelişme! Caner Erkin, Fatih Karagümrük'ten ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'de sürpriz gelişme! Caner Erkin, Fatih Karagümrük'ten ayrıldı - Son Dakika
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