Caner Erkin'in Fatih Karagümrük macerası sona erdi. Spor Toto Süper Lig ekibi Karagümrük, Caner Erkin'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner Erkin'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
Caner bu sezon forma şansı bulduğu 12 karşılaşmada 6 asist üretti. Caner'in bundan sonraki adresi merak konusu oldu.
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de sürpriz gelişme! Caner Erkin, Fatih Karagümrük'ten ayrıldı - Son Dakika