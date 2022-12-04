Süper Lig'de sürpriz gelişme! Caner Erkin, Fatih Karagümrük'ten ayrıldı

Mansur Yavaş sadece tek bir şartta aday olacak

Caner Erkin'in Fatih Karagümrük macerası sona erdi. Spor Toto Süper Lig ekibi Karagümrük, Caner Erkin'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

"HİZMETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner Erkin'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

6 ASİST YAPTI

Caner bu sezon forma şansı bulduğu 12 karşılaşmada 6 asist üretti. Caner'in bundan sonraki adresi merak konusu oldu.