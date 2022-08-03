Kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray 'da forma giyen 19 yaşındaki kanat oyuncu Sarper Çağlar ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Galatasaray, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Hatayspor, kanat oyuncusu Sarper Çağlar'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

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