Hatayspor, kanat oyuncusu Sarper Çağlar'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Hatayspor, kanat oyuncusu Sarper Çağlar'ı kadrosuna kattı

03.08.2022 18:59
Hatayspor, kanat oyuncusu Sarper Çağlar'ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kanat oyuncusu Sarper Çağlar'ı 4 yıllığına renklerine bağladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kanat oyuncusu Sarper Çağlar'ı 4 yıllığına renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray'da forma giyen 19 yaşındaki kanat oyuncu Sarper Çağlar ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edilirken, "Sarper Çağlar'a formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

İmza törenine, Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş da katıldı.

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Kaynak: AA

Galatasaray, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor, kanat oyuncusu Sarper Çağlar'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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