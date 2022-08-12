Antalyaspor, Milosevic'in lisansını çıkartmadı

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Galatasaray 'a 1-0 mağlup olan, ligin ikinci haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacak Fraport TAV Antalyaspor, mücadelenin hazırlıklarını futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürüyor. Kırmızı beyazlılar yeni transferlerinin tamamının lisansını TFF'ye bildirirken, Deni Milosevic, Erkan Eyibil, Ersin Zehir ve Gustavo Blanco'ya listede yer vermeyerek lisanslarını çıkartmadı.

Kaynak: DHA

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