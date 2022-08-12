Antalyaspor, Milosevic'in lisansını çıkartmadı - Son Dakika
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Antalyaspor, Milosevic'in lisansını çıkartmadı

12.08.2022 10:31
Antalyaspor, Milosevic'in lisansını çıkartmadı

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Deni Milosevic'e lisans çıkartılmadı.

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Deni Milosevic'e lisans çıkartılmadı.

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan, ligin ikinci haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacak Fraport TAV Antalyaspor, mücadelenin hazırlıklarını futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürüyor. Kırmızı beyazlılar yeni transferlerinin tamamının lisansını TFF'ye bildirirken, Deni Milosevic, Erkan Eyibil, Ersin Zehir ve Gustavo Blanco'ya listede yer vermeyerek lisanslarını çıkartmadı.

3 OYUNCU YANAL DÖNEMİNDE TAKIMA DAHİL EDİLDİKendilerine kulüp bulmaları istenen Deni Milosevic, Erkan Eyibil ve Ersin Zehir, 2021-2022 sezonunda dönemin teknik direktörü Ersun Yanal tarafından transfer edildi. 3 oyuncu da takımın başına futbol sorumlusu olarak Nuri Şahin'in geçmesiyle şans bulmakta zorlandı. Milosevic, geçen sezon kadroda tutulurken 15 lig, 3 kupa ve TFF Süper Kupa maçında forma giydi. Toplamda 781 dakika sahada kalan Bosna Hersekli orta saha oyuncusu, kupa maçında 1 kez gol sevinci yaşadı. Erkan Eyibil, Stuttgart 2, Ersin Zehir de Dordrecht takımlarına kiralandı. Futbol sorumlusu Nuri Şahin, Deni Milosevic'i sezon öncesi Burdur ve Almanya'da yapılan kamplara dahil ederken, Ersin Zehir ve Erkan Eyibil'i kadroya dahil etmedi.MİLOSEVİC GİRESUNSPOR VE ÜMRANİYESPOR İLE GÖRÜŞÜYOR Akdeniz ekibinde kadroda düşünülmeyen 4 oyuncudan kulüp bulmaları istendi. Kadroya alınmayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ve Ümraniyespor ile görüşme halinde olduğu öğrenildi. Gustavo Blanco, Ersin Zehir ve Erkan Eyibil'in de bazı takımlarla görüştüğü belirtildi.

Fraport TAV Antalyaspor'da Deni Milosevic'in TFF'ye bildirilen kadroda yer almaması üzerine giydiği 10 numaralı formanın yeni sahibi, geçen sezonun devre arasında takıma tahil olan Brezilyalı forvet oyuncusu Luiz Adriano oldu. 35 yaşındaki deneyimli futbolcu geçen sezon 70 numaralı formayı tercih etmişti.


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Kaynak: DHA

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