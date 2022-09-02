Süper Lig'de 4 hafta sonunda 2 galibiyet ve 2 yenilgi ile 6 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor, Pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip, mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanırken, Nuri Şahin idmanları sıkı tutuyor. Genç futbol sorumlusu Şahin, antrenmanlarda oynanan çift kale maçta oyunu sık sık durdurarak futbolculara ne yapmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor 'da pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçında sakatlıkları bulunan Ömer Toprak ile Ndao forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Sinan Gümüş ise görev verilmesi halinde sahadaki yerini alacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Antalyaspor'da Ömer Toprak ve Ndao, Kasımpaşa maçında yok - Son Dakika

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