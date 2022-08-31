Erol Bulut: Amacımız Galatasaray'dan puan ya da puanlar almak - Son Dakika
Üye Girişi

Erol Bulut: Amacımız Galatasaray'dan puan ya da puanlar almak

31.08.2022 19:46

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ligin 5'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ligin 5'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut antrenman öncesi yaptığı açıklamada, "Galatasaray kendi evinde olduğu için baskılı oynayacaktır. Galatasaray ligde 2 gol atmasına rağmen 7 puanda. Onlar da maçı kazanmak isteyeceklerdir. Bizim tek amacımız deplasmanda istediğimiz puan ya da puanları alıp evimize öyle dönmektir" dedi.

Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, antrenmana açma ve germe çalışmalarıyla başladı. Taktik çalışmaları ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu."ANTALYA MAÇINDA İYİ MÜCADELE ETTİK"Antrenman öncesinde Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bulut, takımın 4'üncü haftada oynadığı Antalyaspor maçı ile ilgili olarak iyi mücadele ederek 3 puan aldıklarını ve kendileri için önemli bir galibiyet olduğunu kaydetti.Oyuncu ve sistem değişikliğinin yanı sıra futbolcuların da iyi mücadele ettiğini belirten Bulut, "Antalyaspor maçına gayet iyi başladık, golü de erken bulduk. Golden sonra nedense el frenini çekmiş olduk. Maalesef rakibe uzak oynamaya başladık. Tempomuz yeterince iyi değildi. Rakip 2-1 öne geçti. 2'nci yarıda 3 oyuncu değişikliği yaptık ve sistemde değişiklik yaparak oyuna giren arkadaşlar gerçekten iyi katkı sağladılar. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Bizim adımıza güzel bir gün oldu. İyi mücadele ederek bu maçtan 3 puan aldık" şeklinde konuştu."GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ FUTBOLCULAR VAR"Erol Bulut, transfer anlamında görüştükleri bazı futbolcuların olduğunu söyledi. Lige iyi başladıklarını belirten Bulut, 4 maçta 10 puan aldıklarını ifade etti. Ligdeki durumları ile ilgili ayaklarının yerden kesilmeyeceğini ve çalışmaya devam edeceklerini anlatan Bulut, "Transfer konusunda Boli ile bir görüşmemiz vardı. Burada Sagal takası konuşuluyordu. Bu görüşme Sagal'ın bilgisi dahilinde yapıldı. Sonuçta olmadı ve daha önceki konuşmamda net bir şekilde dile getirdim. Sagal ile ilgili transfer konusu kapandı. Diğer yandan görüştüğümüz futbolcular var. Onlardan hangisi önümüzdeki günlerde aramıza katılacak bunu hep birlikte göreceğiz. Ligin başlangıcından bu yana iyi bir gidişat yakaladığımızı düşünüyorum. Bu iyi gidişatın sinyallerini aslında hazırlık maçlarında alıyorduk. Takım bunu bize gösteriyordu. Ufak tefek eksiklikler vardı ve bu eksiklikler hala var. 4 maçta 10 puan aldık ama ayaklarımız yerden kesilmeyecek, gerçekçi olmak lazım. Takımdaki eksiklikleri gün geçtikçe gidererek daha iyi olmaya çalışıyoruz. Tempomuzu artırıp daha az hata yaparak yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu."GALATASARAY'DAN PUAN ALMAK İSTİYORUZ"Galatasaray maçı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erol Bulut, büyük takımlarla oynanan maçların heyecanının her zaman yüksek olduğunu ifade ederek, maçtan puan ya da puanlar almak istediklerini kaydetti. Galatasaray'ın kendi evinde oynadığı için baskılı bir futbol oynayacağını değerlendiren Bulut, sözlerini şöyle tamamladı: "Büyük maçlar tabii her zaman heyecanlı oluyor. Atmosferi mükemmel bir ortamda oynanıyor. 40-50 bin taraftarın önünde oynayacağız. Bu futbol adına güzel, yani futbol taraftarla güzel bir oyun oluyor. Bizim için kolay bir maç olmayacak. Sonuçta Galatasaray kendi evinde olduğu için baskılı oynayacaktır. Galatasaray ligde 2 gol atmasına rağmen 7 puanda. Onlar da maçı kazanmak isteyeceklerdir. Bizim tek amacımız deplasmanda istediğimiz puan ya da puanları alıp evimize öyle dönmektir."

Öte yandan Gaziantep FK'lı taraftarlar da antrenmana gelerek takıma destek verdi.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü golcü Icardi için adım attı! Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü golcü Icardi için adım attı! Futbolcu Arda Turan kariyerini sonlandırıyor! Özel bir kliple açıklayacak Futbolcu Arda Turan kariyerini sonlandırıyor! Özel bir kliple açıklayacak Erol Bulut: 'Galatasaray maçında hedefimiz puan ya da puanlar' Erol Bulut: 'Galatasaray maçında hedefimiz puan ya da puanlar'
Kaynak: DHA

Gaziantep FK, Galatasaray, Erol Bulut, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Erol Bulut: Amacımız Galatasaray'dan puan ya da puanlar almak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:02 Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü golcü Icardi için adım attı!
19:32 İngiltere'de korku yaratan hayvan! Vatandaşlara uyarılar yapıldı
19:27 Kulüpler Birliği, Rezerv Lig'in iptal edilmesi için TFF'ye başvurdu
19:20 Sosyal medyada gündem olan fotoğraf! ABD'li adam havuzda tıpatıp benzeri başka bir adamla karşılaştı
19:03 İtalya devi Milan, RedBird Capital Partners'a satıldı!
18:31 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı: Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım
18:19 Mudanya'da yaşanan sel 4 kişilik aileyi minibüste mahsur bıraktı!
18:08 Eczacının ricası görenlerde şaşkınlık yarattı!
18:05 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e ziyaret! Alana girer girmez ilginç soruyla karşılaştı
17:59 Hull City, Süper Lig'den transferlerini ara vermeden sürdürüyor! İşte gözüne kestirdiği yeni isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 20:32:21. #1.12#
SON DAKİKA: Erol Bulut: Amacımız Galatasaray'dan puan ya da puanlar almak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement