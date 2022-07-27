Giresunspor ilk hedefini gerçekleştirdi, şimdi gözü üst sıralarda - Son Dakika
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Giresunspor ilk hedefini gerçekleştirdi, şimdi gözü üst sıralarda

27.07.2022 11:21
Giresunspor ilk hedefini gerçekleştirdi, şimdi gözü üst sıralarda

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, geçen sezon ligde kalıcı olmayı hedeflediklerini, bu sene ise üst sıralara tırmanmak istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, geçen sezon ligde kalıcı olmayı hedeflediklerini, bu sene ise üst sıralara tırmanmak istediklerini söyledi.

Keleş, AA muhabirine, yeni sezon öncesi iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirtti.

Erzurum'da 25 gün süren iki kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Keleş, "İlk periyodu fiziksel hazırlanarak, ikinci periyodu da hazırlık maçları yaparak tamamladık. Şimdi evimizde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Eksikliklerimizi gidermeye, yeni katılan oyuncularımızı takımımıza motive etmeye çalıştık." dedi.

Keleş, Giresunspor'un yeni sezonda daha önemli başarılara imza atacağını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"44 yıl aranın ardından geçtiğimiz sezon yeniden Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanmıştık. Geçtiğimiz sezon hedefimiz ligde kalıcı olmaktı. Bu sene biraz daha üzerine koymak, üst sıralara doğru tırmanmak istiyoruz. Kolay değil, bir hedef koyduk. İstediğimiz hedefe ulaşacağız. Puan baremi ligde haftalar ilerledikçe belli olacak. Tabii ki 25'şer puan alırsak her iki devrede de bizim için iyi olur."

"Her bölgede alternatifli bir kadro kurmaya çalışıyoruz"

Yeniden bir kadro oluşturduklarını ve transfer çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Keleş, maliyetin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Keleş, geçen sezondan 3 yabancı oyuncuları kaldığını belirterek, "4-5 Türk oyuncumuz vardı. Yine sıfırdan takım oluşturacağız. Takviyeler yapmamız gerekiyor. Kulübümüzün mali yapısına, oyunumuza uygun oyuncular hedefliyoruz. Kulübün geleceğini riske atmama adına çok fazla maliyetli oyuncular transfer etmiyoruz. Gençlere ve geleceğe dönük yatırım yapıyoruz. Bu sene biraz daha gençleştirdik." diye konuştu.

Her bölgede alternatifli kadro oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Keleş, "Ayrılan oyuncularımız var. Onların yerlerini tamamlamaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz sezonki kadroyu korumaya çalıştık ama oyuncularla anlaşamadık. Her bölgede alternatifli bir kadro kurmaya çalışıyoruz." dedi.

Keleş, Giresunspor camiası ve taraftarlarına da seslenerek, "Giresunspor taraftarı bizi inanılmaz bir şekilde destekliyor. Biz güvensinler ve inansınlar. Biz elimizden gelen tüm mücadeleyi gösterecek ve Giresunspor'u layık olduğu yerlere getireceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

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Murat Cem Akpınar, kendisini kanıtlamak için Giresunspor'da Açıklaması Murat Cem Akpınar, kendisini kanıtlamak için Giresunspor'da Açıklaması
Kaynak: AA

Hakan Keleş, Giresunspor, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunspor ilk hedefini gerçekleştirdi, şimdi gözü üst sıralarda - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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