Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Giresunspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Giresunspor: 0 (İlk yarı)

13.08.2022 22:43
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sol taraftan Patrick van Aanholt'un içeri çevirdiği topa Sergen'in yaptığı ters dokunuşta meşin yuvarlak kaleci Onurcan'da kaldı.

4. dakikada ceza yayı önünden Oliviera'nın direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

13. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Yunus, pasını penaltı noktası yanındaki Kerem'e aktardı. Kerem'in dönüp yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Onurcan kornere çeldi.

Stat: Nef

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Abdullah Bora Özkara xx, Mustafa Savranlar xx

Galatasaray: Muslera xx, Boey xx, Nellson xx, Abdulkerim Bardakçı xx, Van Aanholt xx, Oliveira xx, Midtsjo xx, Emre Akbaba xx, Yunus Akgün xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Seferovic xx

Yedekler: Okan Koçuk, Torreira, Mertens, Gomis, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Giresunspor: Onurcan Piri xx, Hayrullah Bilazer xx, Sergen Piçinciol xx, Perez xx, Alper Uludağ xx, Traore xx, Mejia xx, Savicevic xx, Serginho xx, Borja xx, Bajic xx

Yedekler: Ferhat Kaplan, Talha Ülvan, Doğan Can Davas, Rahmetullah Berişbek, Quinteros, Murat Cem Akpınar, Erol Can Akdağ, Kadir Seven, Mert Han Kurt, Şahin Dik

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Sarı kartlar: Oliveira, Van Aanholt (Galatasaray) Borja (Giresunspor) - İSTANBUL

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Galatasaray - Giresunspor maçının ilk 11'leri belli oldu Galatasaray - Giresunspor maçının ilk 11'leri belli oldu Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Giresunspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Giresunspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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