Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada sol taraftan Patrick van Aanholt'un içeri çevirdiği topa Sergen'in yaptığı ters dokunuşta meşin yuvarlak kaleci Onurcan'da kaldı.
4. dakikada ceza yayı önünden Oliviera'nın direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
13. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Yunus, pasını penaltı noktası yanındaki Kerem'e aktardı. Kerem'in dönüp yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Onurcan kornere çeldi.
Stat: Nef
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Abdullah Bora Özkara xx, Mustafa Savranlar xx
Galatasaray: Muslera xx, Boey xx, Nellson xx, Abdulkerim Bardakçı xx, Van Aanholt xx, Oliveira xx, Midtsjo xx, Emre Akbaba xx, Yunus Akgün xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Seferovic xx
Yedekler: Okan Koçuk, Torreira, Mertens, Gomis, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Giresunspor: Onurcan Piri xx, Hayrullah Bilazer xx, Sergen Piçinciol xx, Perez xx, Alper Uludağ xx, Traore xx, Mejia xx, Savicevic xx, Serginho xx, Borja xx, Bajic xx
Yedekler: Ferhat Kaplan, Talha Ülvan, Doğan Can Davas, Rahmetullah Berişbek, Quinteros, Murat Cem Akpınar, Erol Can Akdağ, Kadir Seven, Mert Han Kurt, Şahin Dik
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Sarı kartlar: Oliveira, Van Aanholt (Galatasaray) Borja (Giresunspor) - İSTANBUL
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