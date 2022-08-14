Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u ABD'li forvet oyuncusu Haji Wright'ın attığı tek golle mağlup ederek bu senenin ilk 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadelenin ardından golü atan Haji Wright, golün asistini yapan Bünyamin Balcı ve Güray Vural , yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Kaynak: DHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Antalyasporlu Haji Wright: Geçen sezonki performansın üzerine çıkmak istiyorum - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.