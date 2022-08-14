Antalyasporlu Haji Wright: Geçen sezonki performansın üzerine çıkmak istiyorum - Son Dakika
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Antalyasporlu Haji Wright: Geçen sezonki performansın üzerine çıkmak istiyorum

14.08.2022 23:33
Antalyasporlu Haji Wright: Geçen sezonki performansın üzerine çıkmak istiyorum

Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor'da maçın tek golünü atan ABD'li forvet oyuncusu Haji Wright, geçen sezon ortaya koyduğu performansın üzerine çıkmak istediğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor'da maçın tek golünü atan ABD'li forvet oyuncusu Haji Wright, geçen sezon ortaya koyduğu performansın üzerine çıkmak istediğini söyledi.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u ABD'li forvet oyuncusu Haji Wright'ın attığı tek golle mağlup ederek bu senenin ilk 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadelenin ardından golü atan Haji Wright, golün asistini yapan Bünyamin Balcı ve Güray Vural, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

WRIGHT: REKORUMU İLERİYE TAŞIMAK İSTİYORUMMaçın tek golünü atan genç forvet oyuncusu Haji Wright, "Öncelikle bizim için çok önemli bir üç puandı. Acı çekerek kazandığımız bir üç puan oldu. Geçen hafta Galatasaray'a karşı daha iyi mücadele etmemize rağmen sahadan puansız ayrılmıştık. Ancak bugün üç puan aldığımız için çok mutluyum. Öncelikle benim bu sezon koyduğum ilk hedef, kendi rekorumu daha ileriye taşımak. Geçen sene göstermiş olduğum performansın üzerine koymak ve takımıma en iyi şekilde yardımcı olmak" dedi.BÜNYAMİN BALCI: MAÇ MAÇ FARKLI SİSTEMLER DENİYORUZÇok zor bir mücadele oynadıklarını kaydeden Bünyamin Balcı, "Geçen hafta iyi bir mücadele vermiştik ama tek sıkıntımız golü bulamamaktı. Bu hafta golü de bulduk. Belki geçen hafta gibi iyi oynayamadık ancak ilk üç puanımızı aldık. Bu galibiyetin sevincini bugün yaşayacağız. Yarından itibaren de Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayacağız. Maç maç farklı sistemler deniyoruz. Bu maç hocamız beklerden daha çok atağa çıkmasını istedi. Bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Asistimi de yapmış olduğum için çok mutluyum. Önemli olan galibiyetti. Çok mutluyuz" diye konuştu.GÜRAY VURAL: ÜÇ PUAN PAROLASIYLA GELDİK VE ÜÇ PUANI ALDIK İstanbul'a 3 puan parolasıyla geldiklerini ve 3 puanı alarak döndüklerini ifade eden Güray Vural, "Ligde her maç zor. Ümraniyespor'un geçen hafta oynadığı Fenerbahçe maçını analiz ettiğimizde nasıl bir takımla karşılaşacağımızı biliyorduk. O bilinçle geldik buraya. Bugün de kısmen bizden daha iyi oynadılar ama bizim için sonuç önemliydi. Tecrübemizi konuşturarak bu maçı almamız gerektiğinin farkındaydık. Geçen hafta da biz çok iyi oynamıştık. Son dakikada yediğimiz golle yıkılmıştık. Bugün buraya üç puan parolasıyla geldik ve üç puanı aldık. Böyle maçları kazanmak bizim için değerli. Haftaya da içeride Trabzonspor maçı var. İnşallah o maçı da kazanarak yolumuza devam ederiz" dedi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Antalyasporlu Haji Wright: Geçen sezonki performansın üzerine çıkmak istiyorum - Son Dakika

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