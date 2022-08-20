Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

20.08.2022 20:21
Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Giresunspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Giresunspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada Giresunspor'da kaleci Onurcan'ın uzun vuruşunda rakip kaleci Mahmut topu kontrol etti. Mahmut takım arkadaşına pas atmak isterken araya Sergio, ceza sahası dışından boş kaleye şut çekti ancak top az farkla dışarı çıktı.

28. dakikada Hayrullah'ın pasında topla buluşan Traore'nin ceza sahasına girip kaleci Mahmut ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Mahmut meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39. dakikada Eysseric'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Fall'ın kafa vuruşunu kaleci Onurcan kornere çeldi.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Murat Engin Gözütok xx, Gökhan Barcın xx

Giresunspor: Onurcan xx, Alper xx, Borja Sainz xx, Traore xx, Bajic xx, Sergio xx, Mejia xx, Ramon xx, Alexis Perez xx, Savicevic xx, Hayrullah xx

Yedekler: Ferhat, Talha, Sergen, Doğan Can, Rahmetullah, Murat Cem, Erol Can, Kadir, Mert Han, Şahin

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Kasımpaşa: Mahmut xx, Graovac xx, Fall xx, Hajradinovic xx, Eysseric xx, Ahmet Emin xx, Sadık xx, Bahoken xx, Petretta xx (Mehmet Fevzi dk. 11 xx), Turgay Philipp xx, Hadergjonaj xx

Yedekler: Erdem, Tunay, Yunus, Oğuzhan Efe, Erdem, Taha Veysel, Aytaç, Berat, Bersant

Teknik Direktör: Necati Erkmen

Sarı kartlar: Robert Mejia, Hayrullah Bilazer (Giresunspor), Mehmet Fevzi Yıldırım, Turgay Philipp Gemicibaşı (Kasımpaşa) - GİRESUN

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Kaynak: İHA

Giresunspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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