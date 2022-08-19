Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)

19.08.2022 21:58
Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray ile karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Ümraniyespor savunmasının yaptığı pas hatasında Seferovic ceza yayı üzerinde topun sahibi oldu. Ceza sahasına girerek pasını aktarmak isteyen Seferovic'in gönderdiği top doğrudan auta gitti.

6. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Onur Ayık'ın çaprazdan kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

19. dakikada sağ taraftan Mrsic'in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde del Valle'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

28. dakikada Kerem'in pasıyla ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Oliveira'nın yerden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede kontrol etti.

31. dakikada Muslera'nın yaptığı degajın ardından Ümraniyespor yarı sahasının ortalarında topla buluşan Yunus'un sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.

45+1. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Oliveira'nın direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan xx, Samet Çavuş xx, Ata Yıldırım xx

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı xx, Serkan Göksu xx, Santos xx, Glumac xx, Lenjani xx, Oğuz Gürbulak xx, del Valle xx, Mrsic xx, Avounou xx, Onur Ayık xx, Bettaieb xx

Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Gheorghe, Sackey, Yunus Emre Mertoğlu, Metehan Mimaroğlu, Emre Nefiz, Gagnidze, Umut Nayir, Geraldo

Teknik Direktör: Recep Uçar

Galatasaray: Muslera xx, Boey xx, Nelsson xx, Abdulkerim Bardakcı xx, Patrick Van Aanholt xx, Torreira xx, Oliveira xx, Emre Akbaba xx, Yunus Akgün xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Seferovic x

Yedekler: Okan Kocuk, Omar, Emin Bayram, Berkan Kutlu, Cicaldau, Emre Kılınç, Mertens, Gomis, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sarı kartlar: Abdulkerim Bardakcı (Galatasaray), Serkan Göksu (Ümraniyespor) - İSTANBUL

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Seferovic'den Galatasaraylıları şaşırtan pozisyon! Herkes aynı soruyu soruyor Seferovic'den Galatasaraylıları şaşırtan pozisyon! Herkes aynı soruyu soruyor Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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