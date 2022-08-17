Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 3. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
19 Ağustos Cuma:
21.00 HangiKredi Ümraniyespor- Galatasaray: Ali Şansalan
20 Ağustos Cumartesi:
19.15 Bitexen Giresunspor- Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
19.15 Atakaş Hatayspor- Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
21.45 Fraport TAV Antalyaspor- Trabzonspor: Volkan Bayarslan
21 Ağustos Pazar:
19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
22 Ağustos Pazartesi:
19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk
19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor: Burak Şeker
21.45 Fenerbahçe- Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen
Son Dakika › Spor › Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu - Son Dakika