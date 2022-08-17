Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu - Son Dakika
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Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu

17.08.2022 15:52
Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 3. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

19 Ağustos Cuma:

21.00 HangiKredi Ümraniyespor- Galatasaray: Ali Şansalan

20 Ağustos Cumartesi:

19.15 Bitexen Giresunspor- Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

19.15 Atakaş Hatayspor- Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

21.45 Fraport TAV Antalyaspor- Trabzonspor: Volkan Bayarslan

21 Ağustos Pazar:

19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

22 Ağustos Pazartesi:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk

19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor: Burak Şeker

21.45 Fenerbahçe- Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu - Son Dakika
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