Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında pazar günü sahasında Fatih Karagümrük 'ü konuk edecek Beşiktaş , bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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