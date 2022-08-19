Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük hazırlıkları sürüyor

19.08.2022 14:11
Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında pazar günü sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Beşiktaş, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında pazar günü sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Beşiktaş, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan idman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. Taktik çalışmalarla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Öte yandan futbolcular, Fransız sağ bek Valentin Rosier'in doğum gününü Brezilya usulü yumurta ve unla kutladı.

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayarak, kampa girecek.


YORUMLAR
500
Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı
Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'dan çağrı yapmıştı! Rusya'dan skandal yanıt
13:57 Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devine gitti
13:43 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor
13:30 2 yaşındaki bebeğini bıçaklayarak öldürdü: İçimde biri var, kızımın hayatına sebep oldu
13:26 MasterChef Türkiye stüdyosunda gergin anlar! Hırslı yarışmacı Fatma Nur, Dilan'ın sözleri sonrası bayıldı
13:19 Trabzonspor'un Umut Bozok için Lorient'e yaptığı teklif belli oldu
12:25 Mersin'de zabıta ekipleri, Afgan kaçağı zabıta kıyafetleriyle yakaladı
12:13 Uyuyan pilotlar paniğe neden oldu! Alarm sesleri pilotları kendine getirdi
12:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed ile görüşecek mi? Ukrayna dönüşü yanıtladı
12:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tarım Kredi' açıklaması: Depoların artırılması talimatı verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 14:35:01. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement