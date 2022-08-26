Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Antalyaspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Antalyaspor: 2 (İlk yarı)

26.08.2022 22:10
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Antalyaspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, Hatay'da Antalyaspor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, Hatay'da Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı kırmızı-beyazlı ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Gökdeniz'in pasında ceza sahasında topla buluşan Wright'ın sol çaprazdan sert şutu az farkla auta gitti.

15. dakikada Fredy'nin pasında topla buluşan Adriano'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Wright'ın sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Günay'ın geçen topu Ertuğrul son anda uzaklaştırdı.

28. dakikada Antalyaspor savunmasından çıkmak isterken kaleci Boffin'in hatalı pası sonrasında Markovic'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Figueiredo düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

30. dakikada Fredy'nin ara pasında topla buluşan Wright ceza sahasına girdi, plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

40. dakikada Kudryashov pasında topla buluşan Fredy bekletmeden pasını aktardı, Wright aldığı pasla ceza sahası içinden plase vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 1-2

45+1. dakikada Fernando'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda Adriano kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi ancak maçın orta hakemi Suat Arslanboğa faul gerekçesi ile golü iptal etti.

Stat: Hatay

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Bilal Gölen xx, Furkan Ürün xx

Gaziantep FK: Günay xx, Hanousek xx, Djilobodji xx, Ertuğrul xx, Kitsiou xxx, Jevtovic xx, Mirza xx, Maxim xx, Furkan xxx, Markovic xxx, Figueiredo xxx

Yedekler: Mustafa Bozan, Arda Kızıldağ, Alin Tosca, Halil İbrahim Pehlivan, Ömürcan Artan, Abdulkadir Parmak, Sagal, Luka Stankovski, Veliu, Tomas Pekhart

Teknik Direktör: Erol Bulut

Antalyaspor: Boffin xx, Güray xx, Kudryashov x, Veysel xx, Bünyamin x, Fredy xx, Fernando xx, Larsson x, Adriano xx, Gökdeniz xxx, Haji Wright xxx

Yedekler: Alperen Uysal, Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Cemali Sertel, Soner Aydoğdu, Ufuk Akyol, Mustafa Erdilman, Hakan Özmert, Ghacha, Amar Gerxhaliu

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Figueiredo (dk. 28) (Gaziantep FK), Wright (dk. 30 ve 40) (Antalyaspor) - HATAY

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Kaynak: İHA

Gaziantep FK, Antalyaspor, Hatay, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Antalyaspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
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