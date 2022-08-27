Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk 'un belirlediği 22 kişilik kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika

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