Ümraniyespor-Trabzonspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, kadrolarının değiştiğini ve bu değişim sürecinde kazanmanın önemine değindi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Avcı, bordo-mavililerin Cumhuriyetin 100. yılında yarıştığı her kulvarda hedefine ulaşmak istediğini söyledi.

Ümraniyespor'un lige renk kattığını ve teknik direktörleri Recep Uçar'ın harika işler yaptığını vurgulayan Avcı, şöyle konuştu:

"İlk 12 dakika bence bizim kendi adımıza dominant oyun vardı. Baskıdan doğru çıkıyorduk, çalışmıştık. Topa sahip olma, stoper arası koşular, topu sabırla çevirebilmek. Şutlar denedik. Bir gol bizi oyunun içinde değiştirecekti. Golü bulduk, golden sonra geçişler olmaya başladı. Oyunu daha evvel koparabilirdik. Rakip, 1-0 olduğu sürece oyunun içinde kaldı. İlk 11'de 7 farklı isim vardı. Bu süreçleri geçerken kazanmak önemli. Oyuncularımın iştahları, enerjileri ve yapmak istedikleri yoğun süreçten geçiyoruz. Bu değişimleri doğru yapmak istiyoruz."

"Abdülkadir'in gitme gibi bir durumu yok"

Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür'ün transfer olma durumunun olmadığını belirtti.

Genç oyuncunun Türk futbolunun ve Trabzonspor'un en değerli isimlerinden olduğunu anlatan Avcı, "Abdülkadir'in gitme gibi bir durumu yok. Öyle bir teklif de yok, oyuncudan gelen bir durum da yok. Şampiyonlar Ligi'ni istedik, sonuna kadar zorladık ama kolay değil. Avrupa Ligi gibi bir fırsat var önümüzde. Avrupa Ligi'nde fırsat var. Hissediyorum, istiyorum. Gruptan çıktıktan sonraki yol haritasına bakmak lazım. Bu ulaşılabilir hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Hedef önce gruptan çıkmak." değerlendirmesinde bulundu.

Trezeguet'nin çok iştahlı ama bir o kadar da duygusal bir isim olduğunu aktaran Avcı, takımdan ayrılan Andreas Cornelius için ise "Cornelius harika geldi, harika gitti. Avrupalı bir lord gibi. 'Futbol hayatımın en verimli dönemini geçirdim.' dedi. Verdiğimizden fazlasını getirdi, çok verim aldık. Oyuncu bu değişimi istiyorsa izin vermek lazım." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun her basamağında çalıştığını hatırlatan Avcı, Rezerv Lig'e ilişkin şunları kaydetti:

"Rezerv Lig'e karşı değilim. Bunun Türkiye'deki uygulamasının açılımına karşıyım. Bunun olamayacağını söyledim. 4. haftada dönülmesi de şans. Sancıları olacaktı. Bir oyuncunun gelişimi antrenman sahasında maç oynayarak olmaz, oyuncu rekabet ortamında değişir. Yanlıştan dönüldüğü için tebrik etmek lazım."