Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

07.09.2022 21:08
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 12 Eylül Pazartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 12 Eylül Pazartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, aktivasyon çalışmasıyla start aldı.

Koşu ve pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, salonda çalıştı.

Beşiktaş, yarın yapacağı çift antrenmanla Medipol Başakşehir müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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Hearts-Medipol Başakşehir maçına doğru Hearts-Medipol Başakşehir maçına doğru
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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