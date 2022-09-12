Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı - Son Dakika
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Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı

12.09.2022 10:28
Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı İstanbulspor'la 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un yeni sezondaki galibiyet hasreti sürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı İstanbulspor'la 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un yeni sezondaki galibiyet hasreti sürdü.

Ligde son olarak geçen sezonun son haftasında ağırladığı Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon çıktığı 6 maçta da sahadan galibiyetle ayrılamadı.

İstanbulspor maçı öncesi ligdeki 5 maçında, iç sahada Gaziantep FK (1-1), Corendon Alanyaspor (1-1) ve VavaCars Fatih Karagümrük'le (0-0) berabere kalan, dış sahada ise Beşiktaş (1-3) ile Adana Demirspor'a (0-3) yenilen Sivas temsilcisi, 3 puan hasretine İstanbulspor karşısında da son veremedi.

Ligde son olarak dün sahasında İstanbulspor'la 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, kötü gidişatını sonlandırmadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, ligdeki son 6 maçında rakip fileleri 4 kez havalandırırken, kalesinde 9 gole engel olamadı.

Resmi maçlarda galibiyet hasreti 10 maça çıktı

Ligde henüz 3 puanla tanışamayan Sivasspor'un bu sezon çıktığı 10 resmi müsabakada da galibiyeti bulunmuyor.

Turkcell Süper Kupa Finali'nde Trabzonspor'a 4-0 yenilen Sivas temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçlarında İsveç temsilcisi Malmö'ye 2-0 ve 3-1'lik skorlarla kaybetti.

Avrupa mücadelesine UEFA Konferans Ligi G Grubu'nda devam eden Sivasspor, gruptaki ilk maçında ise sahasında Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı.

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Kaynak: AA

İstanbulspor, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı - Son Dakika
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