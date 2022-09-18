Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları Rennes maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 8 değişikliğe gitti.

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rennes maçının ilk 11'inden kaleci Altay Bayındır ile savunma oyuncuları Gustavo Henrique ve Attila Szalai'yi Alanyaspor'a karşı da ilk 11'de oynattı.

68 yaşındaki çalıştırıcı, bu 3 ismin dışında kalan oyuncuların yerine Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Willian Arao, Miguel Crespo, Diego Rossi, Emre Mor, Enner Valencia ve Joao Pedro'yu sahaya sürdü.

Jesus, Luan Peres'i sakatlığı sebebiyle, Joshua King'i ise ağrıları nedeniyle kadroya almadı. Bu 2 ismin dışında Rennes maçına 11'de başlayan oyuncular ise Alanyaspor'a karşı yedek soyundu.

Jesus, Corendon Alanyaspor'a karşı kalede Altay Bayındır'ı oynattı. Savunma dörtlüsünü Ferdi Kadıoğlu, Gustavo Henrique, Attila Szalai ve Ezgjan Alioski'den oluşturan deneyimli çalıştırıcı, orta sahada Willian Arao ile Miguel Crespo'ya şans tanıdı. Orta sahanın kanatlarında Diego Rossi ile Emre Mor, gol yollarında ise Enner Valencia ve Joao Pedro yer aldı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Arda Güler, Michy Batshuayi ve Serdar Dursun maça yedek başladı.

Savunmadaki eksiklik, sistem değiştirdi

Jorge Jesus, savunmadaki sakatlıklar sebebiyle sisteminde değişime gitti.

Sakatlık sebebiyle Luan Peres ve Joshua King'in yanı sıra tam iyileşemeyen Serdar Aziz'i de kadroya almayan tecrübeli teknik adam, savunmadaki eksiklik sebebiyle sistemini değiştirdi ve takımını sahaya 4-4-2 sistemiyle sürdü.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor karşısında 3 futbolcusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Luan Peres'in yanı sıra ağrıları bulunan Joshua King kadroda yer almadı.

Yakın zamanda uzun süreli bir sakatlıktan çıkan Serdar Aziz de tam hazır olmadığı gerekçesiyle kadroya alınmadı.

Tribünlerin tamamı doldu

Fenerbahçeli taraftarlar, Alanyaspor maçına da yoğun ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertlilerin sezon başından beri oynadığı karşılaşmaların tamamında stadı dolduran taraftarlar, Alanyaspor maçında da bunu sürdürdü.

Karşılaşma öncesinde takımlarına yoğun destek veren sarı-lacivertliler, oyuncuları da tek tek çağırarak onlara moral verdi.

Müsabakada Alanyasporlu taraftarlar için ayrılan bölümde ise az sayıda taraftar yer aldı.

Jorge Jesus'a sevgi gösterisi

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktörleri Jorge Jesus'a sevgi gösterisinde bulundu.

Sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesi Portekizli teknik direktörleri için uzun süre tezahürat yaptı.