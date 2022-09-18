Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, milli araya moralli girdi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 5. dakikada Diego Rossi'nin golüyle öne geçti. Baskılı futbolunu sürdüren Fenerbahçe, 17. dakikada Gustavo Henrique'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının son bölümünde üst üste pozisyonlara giren sarı-lacivertliler, 45+3. dakikada Joao Pedro'nun ayağından bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kaçan penaltının üzerinden vakit geçmeden Miguel Crespo ile 45+4. dakikada bir gol daha bulan Fenerbahçe, soyunma odasına 3-0'lık üstünlükle girdi.

İlk yarıdaki performansını 2. yarıya da taşıyan Fenerbahçe, girdiği pozisyonlardan yararlanamazken, 70. dakikada Enner Valencia'nın golüyle farkı 4'e yükseltti. Ataklarına devam eden Fenerbahçe, 76. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle skoru 5-0'a getirdi ve sarı-lacivertliler bu skorla maçtan galip ayrıldı.

Fenerbahçe, bu galibiyetle ligde puanını 6 maç sonunda 13'e yükseltti.

Fenerbahçe, ligde 6 maçta 20 gol attı

Fenerbahçe, bu sezon ligde gol yollarında etkileyici bir performansa imza atıyor.

Ligde ilk 3 maçında 13 gole imza atan sarı-lacivertliler, golsüz tek maçını ise 10 kişi kaldığı karşılaşmada Konyaspor deplasmanında yaşamıştı.

Alanyaspor'dan önce Kayserispor'a da sahasında 2 gol atan sarı-lacivertliler, Alanyaspor'u da 5 golle geçti.

Sarı-lacivertliler, ligde bu sezon toplamda çıktığı 6. karşılaşmada rakip filelere 20 gol atarak, maç başına 3 golün üzerinde bir performansa imza attı.

Valencia, kaldığı yerden devam etti

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia, gollerini sürdürdü.

Lige çok etkili bir başlangıç yapan Ekvadorlu golcü, ilk 3 maçta ikişer gol atarak 6 gole ulaşmıştı.

Tecrübeli golcü, 4. maçında Konyaspor karşısında erken bir kırmızı kartla oyun dışı kalarak takımından uzaklaşmıştı.

Son olarak Rennes deplasmanında rakip fileleri havalandıran Valencia, lige golle döndü.

Takımının Alanyaspor karşısında 4. golüne imza atan 32 yaşındaki oyuncu, ligdeki gol sayısını da 5 maç sonunda 7'ye yükseltti.

Rossi, golle tanıştı

Fenerbahçe'nin Uruguaylı kanat oyuncusu Diego Rossi, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Sarı-lacivertli formayla bu sezon 10. kez ilk 11'de görev alan 24 yaşındaki oyuncu, özellikle gol yollarında arkadaşlarına verdiği paslarla ön plana çıkmıştı.

Rossi, 5. dakikada takımını öne geçiren golü kaydederken, bu sezon ilk gol sevincini de yaşadı.

Gustavo Henrique'nin hücum katkısı dikkati çekiyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique, bu sezon 2. golünü kaydetti.

Sarı-lacivertli formayla ilk maçlarında taraftarın eleştirdiği 29 yaşındaki stoper, hücumdaki katkısı ile dikkati çekiyor.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynadığı karşılaşmada takımını öne geçiren golü kaydeden savunma oyuncusu, Alanyaspor'a karşı da takımının 2. golünü atmayı başardı.

Crespo, bu sezon ligde 3. maçında golle tanıştı

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

Sarı-lacivertli formayla Avrupa müsabakalarında 4'ü 11'de olmak üzere 6 maçta görev alan Crespo, ligde ise ikincisi 11'de olmak üzere üçüncü maçına çıktı.

Teknik direktör Jesus'un daha çok Avrupa maçlarında görev verdiği 26 yaşındaki orta saha, 11'de başladığı 2. lig maçında ilk golünü atmayı başardı.

Mücadelenin 45+4. dakikasında takımının 3. golünü atan Crespo, ligde sonradan oyuna girdiği Kasımpaşa maçında da gol pasını veren isim olmuştu.

İrfan ligde siftah yaptı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes karşısında bir gole imza atan İrfan Can, Avrupa arenasında bu sezon 3 gole ulaşmıştı.

Tecrübeli orta saha, Alanyaspor karşısında 76. dakikada attığı golle ligde de siftah yaptı.

Penaltı kaçtı

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerin 45+1. dakikada geliştirdiği atakta Joao Pedro, ceza sahası içinde Fatih Aksoy tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı atışı için topun başına geçen Pedro'nun 45+3. dakikadaki vuruşunda kaleci topu oyun alanına çeldi.

Tribünlerden yoğun ilgi

Fenerbahçeli taraftarlar, Alanyaspor maçına yoğun ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertliler, sezon başından beri Ülker Stadı'nın tamamını doldururken Alanyaspor maçını 39 bin 520 seyirci takip etti.

Oyun sırasında sahaya minik bir taraftar girdi

Maçın 87. dakikasında ilginç bir an yaşandı.

Oyunun oynandığı sırada kaleci Altay'ın bulunduğu kale arkasından minik bir taraftar sahaya girerek kaleci Altay'a sarıldı.

Bu sırada oyun devam ederken, minik taraftar güvenlik görevlisi tarafından dışarı çıkarıldı.