Wesley Sneijder ile Burak Yılmaz yeniden bir araya geliyor: Bence çok ilginç bir proje

Kaynak: AA

Adana Demirspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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