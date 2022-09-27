Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları

27.09.2022 18:30
Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Koşuyla devam eden idman, pas organizasyonları ve dar alan oyunuyla tamamlandı.

İzinli olan Portekizli futbolcu Sergio Oliveira antrenmana katılmadı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: AA

Adana Demirspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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