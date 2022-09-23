Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

23.09.2022 20:20
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-laciverti kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan isimlerin katılmadığı belirtildi.

Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idmanın, 5'e 2 ve pas çalışmasının ardından dayanıklılık koşularıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: AA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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