Kasımpaşa-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika
Üye Girişi

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçından notlar

15.08.2022 21:52
Kasımpaşa-Fenerbahçe maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in ikinci hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları lig maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları lig maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme rövanş maçında konuk olduğu Çekya ekibi Slovacko maçında kadrosunda çok sayıda rotasyon uygulayan ve 7 değişiklik yapan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, takımının ilk lig maçı HangiKredi Ümraniyespor karşılaşmasına göre ise daha az değişikliğe gitti.

Rossi ilk kez 11'de değil

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmada kaleci Altay'a ilk 11'de görev veren Jesus, defansta yeni transfer Gustavo Henrique'yi ilk maçta olduğu gibi Attila Szalai'nin yanında görevlendirdi.

Sağ bekte Osayi-Samuel'e güvenen deneyimli hoca, HangiKredi Ümraniyespor maçında sağ bek oynayan Ferdi Kadıoğlu'nu Peres'in yerine sol bekte değerlendirdi. Daha önceki maçlarda sürekli ilk 11'e koyduğu Rossi'ye bu kez görev vermeyen Jesus, bu futbolcunun yerine orta sahada Zajc'ı tercih etti.

Kasımpaşa karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatan Jesus, savunma dörtlüsünü Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Attila Szalai ve Ferdi'den oluşturdu. Savunmanın önünde yine Willian Arao'ya güvenen deneyimli çalıştırıcı, orta sahada ayrıca Zajc ve Lincoln Henrique'yi sahaya sürdü.

Deneyimli çalıştırıcı, ileri uçta ise Emre Mor, King ve Valencia'ya şans verdi.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Lemos, Peres, İsmail Yüksek, Crespo, Arda Güler, Bruma, Burak Kapacak, Rossi ve Serdar Dursun ise yedek soyundu.

Fenerbahçe'de 8 oyuncu kadroda yok

Sarı-lacivertli takımda sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş, kafilede yer almasına rağmen maç kadrosuna alınmadı.

Sakatlıkları sonrası idmanlarda bireysel çalışmalar yaptıkları belirtilen yeni transfer Joao Pedro, İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz kadroda yer bulamadı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Berisha ve Nazım Sangare'nin yanı sıra, Kongolu defans oyuncusu Tisserand ile yeni transfer Alioski de kadroya alınmadı.

YORUMLAR
500
Jorge Jesus'tan yıldız futbolcuya kesik! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti Jorge Jesus'tan yıldız futbolcuya kesik! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti Fenerbahçe ilk 11! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? Fenerbahçe ilk 11! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu?
Kaynak: AA

Jorge Jesus, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:32 Başakşehir-Konyaspor maçı golsüz beraberlikle bitti!
21:06 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı İran'ı yenerek şampiyon oldu
20:57 Stajyer doktorlara 1500 TL maaş yatırılması ortalığı karıştırdı, Bakan Koca'dan cevap geldi: Gerekli irade tecelli edecek
20:42 Jorge Jesus'tan yıldız futbolcuya kesik! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, vatandaşın merakla beklediği açıklama: Konutları yapmaya başlıyoruz
20:17 Galatasaray, 25 yaşındaki Jesse Sekidika'nın sözleşmesini feshetti
20:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 21 yıllık icraatını türkücü İbrahim Tatlıses'in sözleriyle anlattı
19:31 Futbolcu Totti'nin 20 yıllık evliliği bitiyor! İhanet iddiaları gündemde
19:31 Batman'da kavunun içinden çıkan böcek, görüntüsüyle hayrete düşürdü
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 21:52:39. #1.12#
SON DAKİKA: Kasımpaşa-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement