Futbol: Rezerv Lig toplu sonuç - Son Dakika
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Futbol: Rezerv Lig toplu sonuç

29.08.2022 20:28
Futbol: Rezerv Lig toplu sonuç

Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de 4. hafta, üç maçla sürdü.

Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de 4. hafta, üç maçla sürdü.

Ligde bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Trabzonspor- Galatasaray: 3-4

Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor: 3-1

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 2-1

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Yukatel Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı Yukatel Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı Giresunspor maçında Develi'den Yukatel Kayserispor'a tam destek Giresunspor maçında Develi'den Yukatel Kayserispor'a tam destek
Kaynak: AA

Kayserispor, Rezerv Lig, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Rezerv Lig toplu sonuç - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Futbol: Rezerv Lig toplu sonuç - Son Dakika
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