Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de 4. hafta, üç maçla sürdü.
Ligde bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Trabzonspor- Galatasaray: 3-4
Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor: 3-1
Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 2-1
Kaynak: AA
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Son Dakika › Spor › Futbol: Rezerv Lig toplu sonuç - Son Dakika
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