Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Fenerbahçe: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)

17.10.2022 20:17
Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Fenerbahçe ile karşılıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Fenerbahçe ile karşılıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

2. dakikada Fenerbahçe rakip ceza sahası dışı sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Lincoln'un ortasında Serdar Aziz'den seken topu tamamlayan Batshuayi meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1

19. dakikada sol kanattan Emre Kılınç'ın pasında topla buluşan Sowe'nin ceza sahası yayı dışından çektiği şutta, top üstten dışarıya çıktı.

25. dakikada Valencia orta sahada kaptığı topu İrfan Can Kahveci ile buluşturdu. Rakip ceza sahası dışından bekletmeden vuruşunu yapan İrfan'ın şutunda top ağlarla buluştu. 2-0

26. dakikada MKE Ankaragücü'nde Beridze'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Sowe'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Halil Umut Meler, VAR'ın uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

42. dakikada Serdar Aziz'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Szalai'nin şutunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler x, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan xx, Malcuit xx, Radakovic xx, Mujakic xx, Yasin Güreler xx, Tolga Ciğerci xx, Taylan Antalyalı xx, Emre Kılınç xx, Beridze xx, Jese xx, Sowe xx

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Xavier, Atakan Rıdvan Çankaya, Şahverdi Çetin, Chatzigiovanis, Pedrinho, Macheda, Diack, Oğuz Ceylan, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx,, Gustavo Henrique xx, Szalai xx, Serdar Aziz xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Osayi xx, Lincoln xx, Crespo xx, İrfan Can Kahveci xxx, Valencia xxx, Batshuayi xx

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Alioski, Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun, Joao Pedro, Çağtay Kurukalıp, Yusuf Kocatürk, İsmail Yüksek, Yiğit Efe Demir

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Goller: Batshuayi (dk.2), İrfan Can Kahveci (dk. 25) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Malcuit (Ankaragücü) - ANKARA

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Fenerbahçe: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
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