Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakika Taylan Antalyalı'nın defansın arkasına attığı pasla buluşarak ceza sahasına giren Sowe'nin vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarparak kornere gitti.
65. dakikada İrfan Can'ın orta sahadan verdiği uzun pasıyla ceza sahası önünde buluşan Valencia'nın sert ve etkili şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.
74. dakikada orta sahadan kaptığı topla metrelerce mesafe kat eden Crespo'nun pasında topla buluşan Joao Padro'nun ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.
90+1. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Rossi, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. 3-0
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler x, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan xx, Malcuit xx (Oğuz Ceylan dk. 60 xx) Radakovic xx, Mujakic xx, Yasin Güreler xx (Xavier dk. 78 x) Tolga Ciğerci xx, Taylan Antalyalı xx (Macheda dk. 78 x) Emre Kılınç xx, Beridze xx (Pedrinho dk. 71 xx) Jese xx (Chatzigiovanis dk. 60 xx) Sowe xx
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Şahverdi Çetin, Diack, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Gustavo Henrique xx, Szalai xx, Serdar Aziz xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Osayi xx (Alioski dk. 90+4 ?), Lincoln xx (Arda Güler dk. 90+4, ?) Crespo xx, İrfan Can Kahveci xx (İsmail Yüksek dk. 72, xx) Valencia xx (Rossi dk. 66 xx) Batshuayi xx (Joao Pedro dk. 66, xx)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Dursun, Çağtay Kurukalıp, Yusuf Kocatürk, Yiğit Efe Demir
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Goller: Batshuayi (dk.2), İrfan Can Kahveci (dk. 25), Rossi (90+1) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Malcuit, Yasin Güreler (Ankaragücü), Osayi (Fenerbahçe) - ANKARA
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