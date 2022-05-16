Trabzonsporlu futbolcular Yusuf ve Berat şampiyonluğu anlattı - Son Dakika
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Trabzonsporlu futbolcular Yusuf ve Berat şampiyonluğu anlattı

16.05.2022 09:44

Yusuf Erdoğan: Hayatımız boyunca unutamayacağımız anlar yaşıyoruz"O dönem şehirden hayal kırıklıkları ve gözyaşlarıyla ayrılmıştım""Hedef yeni şampiyonluklar ve Şampiyonlar Ligi"Berat Özdemir: Trabzon'da ayaklarımız yerden kesildi"Trabzonspor'un olduğu her yerde hedef kupalardır"Olgucan KALKAN...

Yusuf Erdoğan: Hayatımız boyunca unutamayacağımız anlar yaşıyoruz

"O dönem şehirden hayal kırıklıkları ve gözyaşlarıyla ayrılmıştım"

"Hedef yeni şampiyonluklar ve Şampiyonlar Ligi"

Berat Özdemir: Trabzon'da ayaklarımız yerden kesildi" Trabzonspor'un olduğu her yerde hedef kupalardır"

Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, - Trabzonsporlu oyuncu Yusuf Erdoğan, "Geçtiğimiz gün benimle ilgili çok güzel bir anons geçmişti. 'Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldi' diye. Trabzonspor altyapısından yetişmiş biri olarak hem oranın ilçe takımı Araklıspor'da oynamış bir futbolcu olarak Allah'ıma bana bugünleri gösterdiği için şükürler olsun. Çok mutluyuz, hayatımız boyunca unutamayacağımız anlar yaşıyoruz" dedi. Bordo-mavili futbolcu Berat Özdemir ise, "Trabzonspor'un olduğu her yerde hedef ve hedefler vardır. Hedefler; kupadır, kupalardır. Biz de Trabzonspor armasına yakışır bir şekilde umarım Trabzonspor'u her kulvarda temsil ederiz" ifadelerini kullandı.Trabzonspor'da takımın önemli isimlerinden Yusuf Erdoğan ve Berat Özdemir, Altay maçının ardından Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.Hayatları boyunca unutamayacakları anlar yaşadıklarını belirten Yusuf Erdoğan, "Anlatılmaz yaşanır dediğimiz yerin şu an zirvesindeyiz. Muhteşem bir balo, muhteşem bir organizasyon yapıldı. Denizden stadımıza gittik. Aynı şekilde stadımızda çok güzel bir kutlama yaptık. Dün de 80 bin kişiye karşı harika bir futbol izlettik. Bu sene hem takım hem taraftar, bir bütün olarak harika işler yapıyoruz. Çok mutlu ve gururluyum böyle bir kulüpte olduğum için. Geçen gün benimle ilgili çok güzel bir anons geçmişti. 'Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldi' diye. Trabzonspor altyapısından yetişmiş biri olarak hem oranın ilçe takımı Araklıspor'da oynamış bir futbolcu olarak Allah'ıma bana bugünleri gösterdiği için şükürler olsun. Çok mutluyuz, hayatımız boyunca unutamayacağımız anlar yaşıyoruz" ifadelerini kullandı."O DÖNEM ŞEHİRDEN HAYAL KIRIKLIKLARIYLA, GÖZYAŞLARIYLA AYRILMIŞTIM"Trabzonspor'dan daha önce gözyaşlarıyla ayrıldığına dikkat çeken Erdoğan, "Çok büyük umutlarla, heyecanla Trabzonspor A Takımı'na çıkmıştım. Benim için her şey çok güzel gidiyordu. Çok mutluydum şehirde de. Daha sonra istemediğim bir ayrılık gerçekleşti. O dönem gitmem gerektiğini düşündüm. O dönemdeki yönetimle alakalı sıkıntılarım vardı. Hayal kırıklıklarıyla, gözyaşlarıyla ayrılmıştım o dönem şehirden. Şampiyon kadronun içinde olmak, yani yazılsa ancak bu kadar yazılırdı benim için. Onur duyuyorum. Bana bu şansı veren yönetimimize, Ertuğrul başkana, Ahmet Başkana, Abdullah hocaya çok teşekkür ederim. Böyle bir kadroda olmak gurur verici" diye konuştu."HEDEF YENİ ŞAMPİYONLUKLAR VE ŞAMPİYONLAR LİGİ"Şampiyonluklara devam etmek istediklerini dile getiren tecrübeli kanat oyuncusu, "Futbol şöyle bir şey. Bugün bitiyor, yarın ne olacağı belli değil. Her zaman kendimize hedef koymamız lazım. Şimdi Şampiyonlar Ligi gibi bir hedefimiz var önümüzde. Hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Lig. Ben şampiyon olduktan sonra şöyle bir açıklama yapmıştım. Bizim çok kupa alacağımız var bu ülkeden. Bu bir başlangıç olsun diyoruz. Şampiyonluklara devam edip, Avrupa'da da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.BERAT ÖZDEMİR: TRABZON'DA BİZİM AYAKLARIMIZ YERDEN KESİLDİKariyerindeki ilk şampiyonluğunu aldığını hatırlatan Berat Özdemir, "İkinci kupam, ilk Süper Lig kupam. Umarım niceleri olur. Sezon başında belirlediğimiz hedeflerden birine ulaştık. Gönül isterdi ki Türkiye Kupası'nı da alalım ama umarım önümüzdeki sene bunu başarabiliriz. Tüm Trabzonspor taraftarına, Trabzonspor aşıklarına hayırlı, uğurlu olsun. Trabzon'da bizim ayaklarımız yerden kesildi. 50, 60 bin kişi stadyumda, stadyum dışında festival havasında geçen eğlencede çok güzel anlar yaşadık. Umarım biz eğlendiğimiz kadar onları da eğlendirebilmişizdir" dedi."TRABZONSPOR'UN OLDUĞU HER YERDE HEDEF KUPALARDIR"

Bordo-mavili kulüpte hedefin her zaman kupalar olduğunu dile getiren 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Trabzonspor'un olduğu her yerde hedef, hedefler vardır. Hedefler; kupadır, kupalardır. Biz de Trabzonspor armasına yakışır bir şekilde umarım Trabzonspor'u her kulvarda temsil ederiz" ifadelerini kullandı.

Trabzonsporlu futbolcular Yusuf ve Berat şampiyonluğu anlattı
Trabzonsporlu futbolcular Yusuf ve Berat şampiyonluğu anlattı
Trabzonsporlu futbolcular Yusuf ve Berat şampiyonluğu anlattı
Trabzonsporlu futbolcular Yusuf ve Berat şampiyonluğu anlattı
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonsporlu futbolcular Yusuf ve Berat şampiyonluğu anlattı - Son Dakika


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