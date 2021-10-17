Vavacars Fatih Karagümrük: 0-1

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), İsmail Şencan (xx), Ali Tuna (xx)

ALTAY: Lis (x) - Cebrail (xx), Ceyhun (x) (Dk. 72 Zeki x), Murat (xx) (Dk. 52 İbrahim x), Naderi (xx), Thiam (xx), Poko (xx), Bamba (xx), Pinares (xx) (Dk. 72 Thaciano x), Kappel (xx), Rayan (x) (Dk. 46 Paixao x)VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano (xxx) - Hedenstad (xx) (Dk. 64 Balkovec x), Burak (xx), Zukanovic (xx), Caner (xx), Biglia (xx), Ahmed Musa (x) (Dk. 64 Borini x), Bertolacci (xx) (Dk. 73 Erhun x), Jimmy Durmaz (xx) (Dk. 73 Tunay x), Karamoh (xxx) (Dk. 81 Kerim Frei x), Pesic (xx)GOL: Dk. 15 Karamoh (Vavacars Fatih Karagümrük)SARI KARTLAR: Cebrail, Zeki, Paixao (Altay), Caner, Karamoh, Balkovec, Tunay (Vavacars Fatih Karagümrük)

Süper Lig'in 9'uncu hafta mücadelesinde Altay evinde Vavacars Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Maçın tek golünü konuk ekip adına 15'inci dakikada Yann Karamoh kaydetti. Bu sonuçla İzmir temsilcisi 15 puanda kalırken, art arda ikinci galibiyetini alan Fatih Karagümrük puanını 17'ye çıkardı.

7'nci dakikada sağdan ceza sahasına giren Kappel geriye çıkardı. Pinares'in vuruşunda kaleci Vivaono topu kornere tokatladı.13'üncü dakikada Bamba'nın kaptığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Rayan sert vurdu, top üst direğin dibinden auta çıktı.15'inci dakikada konuk ekip golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Karamoh, Cebrail ile girdiği ikili mücadeleden galip çıktı, hakem Suat Arslanboğa pozisyonu devam ettirdi. Ceza sahasına girip kaleci Lis'ten sıyrılan Karamoh, Altay savunmasını ipe dizerek topu boş kaleye yolladı: 0-1.36'ncı dakikada Poko kendi çabasıyla sağdan ceza sahasına girip sert vurdu, top yan ağlarda kaldı.İlk yarı Vavacars Fatih Karagümrük'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.52'nci dakikada konuk ekipten Zukanovic ceza sahasına doldurdu, kaleye yakın mesafeden Ahmed Musa'nın ayak koyduğu meşin yuvarlağı kaleci Lis ayağıyla çıkardı.60'ıncı dakikada sağdan ceza sahasına giren Cebrail, Karamoh'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi. VAR incelemesi sonrası pozisyonun ofsayt olması gerekçesiyle penaltı kararı iptal edildi.90+1'inci dakikada sağdan rakip ceza sahasına giren Kappel'in yerden vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

Vavacars Fatih Karagümrük maçı 1-0 kazandı.

- İzmir