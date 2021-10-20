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Vitor Pereira: Elimizden gelenin en iyisini yapıp 3 puanı almak istiyoruz - Son Dakika

Vitor Pereira: Elimizden gelenin en iyisini yapıp 3 puanı almak istiyoruz

20.10.2021 16:12
Vitor Pereira: Elimizden gelenin en iyisini yapıp 3 puanı almak istiyoruz

"Bu maçta 3 puan almanın önemini biliyoruz""Türkiye'ye bahane göstermeye gelmedim""Oyuncuların da insan olduğunu unutmamamız gerekiyor" Ferdi Kadıoğlu: Umarım güzel bir sonuç alırız"Kendimi bu pozisyonda rahat hissediyorum""3 farklı milli takımı seçme ihtimalim var, henüz karar...

"Bu maçta 3 puan almanın önemini biliyoruz"

"Türkiye'ye bahane göstermeye gelmedim"

"Oyuncuların da insan olduğunu unutmamamız gerekiyor"

Ferdi Kadıoğlu: Umarım güzel bir sonuç alırız"Kendimi bu pozisyonda rahat hissediyorum""3 farklı milli takımı seçme ihtimalim var, henüz karar vermedim""Elimizden gelenin en iyisini göstermek istiyoruz"

Ata SELÇUK - Mustafa AKIN/ - UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında yarın Belçika temsilcisi Antwerp'i konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısına katıldı.Hem kendileri için hem de rakip için çok önemli bir maça çıkacaklarını söyleyen Pereira, "Avrupa Ligi'nde mücadeleye devam etmek için 3 puan çok önemli. Yunanistan'da 2-1 kaybettiler, evlerinde Frankfurt'a 1-0 kaybettiler. Seviyelerin çok yakın olduğunu görebiliyoruz. Biz biraz daha tecrübe edinmiş olacağız, buna ihtiyacımız var. Bazen zekayla oynamaya ihtiyacımız var. Elimizden gelenin en iyisini yapıp 3 puanı almak istiyoruz" dedi."BU MAÇTA 3 PUAN ALMANIN ÖNEMİNİ BİLİYORUZ""Futbol gerçekten zor bir iş, zor bir meslek" diyen Vitor Pereira, şunları söyledi: "Böyle kötü bir sonuç aldığınızda bir gün sonra yeni bir reaksiyon göstermeniz gerekiyor. Bir sonraki maçı düşünmeniz gerekiyor. Burası başka bir turnuva. Bizim kafamızdaki çipi değiştirmemiz gerekiyor. Bu turnuvada daha çok tecrübeye ihtiyacımız var. Olympiakos maçında da bunu edindik. Sadece duygularla oynayamazsınız. Zekanızla da oynamanız gerekiyor. Taktiksel dengemizi kaybetmeden oynayıp, bir reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Bu maçta 3 puan almanın çok önemli olduğunu biliyoruz."Takımın formasyonuyla ilgili gelen soruya yanıt veren Portekizli teknik adam, "Yine formasyonla ilgili bir soru... Formasyonla ilgili konuşmaktan yoruldum. Bu dizilişle ilgili bir durum değil. Futbol davranışlardır, formasyonlar değişebilir" diye konuştu."TÜRKİYE'YE BAHANE GÖSTERMEYE GELMEDİM"Bir önceki maçta yaşanan olayların yarınki maç öncesi bir bahane olarak gösterip gösterilmeyeceği konusunda gelen soruya Pereira, "Hiçbir şey bahane olmamalı. Türkiye'ye de bahane göstermeye gelmedim. Burada mükemmel bir lig olmadığını biliyordum ama gittiğim hiçbir lig de mükemmel değildi. Herkes hangi konumda olursa olsun kendini geliştirmeli. Ben de kendimi her geçen gün geliştirmeye ve hatalarımızı düzeltmeye çalışıyorum. Hakemler de bunu yapmalı. Kendilerini analiz edip hatalarını düzeltmeliler. Son maçta aldığımız sonuç, istediğimiz bir sonuç değildi ama yarın bizim için mental olarak güçlü olduğumuzu göstermek için yeni bir fırsat. Biz gerçekten birlikte olduğumuzu, takım ruhuna sahip olduğumuzu ve harika bir taraftarımız olduğunu göstermek ve bu maçı kazanmak istiyoruz. Hepimiz kendimizi geliştirmeliyiz, hatalarımızı düzeltmeliyiz. Hakemler de bu şekilde" yanıtını verdi."OYUNCULARIN DA İNSAN OLDUĞUNU UNUTMAMAMIZ GEREKİYOR"Son olarak kendilerini geliştirmeleri gerektiğini ancak çok fazla maç oynadıklarını hatırlatan Pereira, "Biz oynadığımız maçlarda rakibimiz 10 kişi artı kaleciyle topun arkasında oluyor. Kolay değil bu maçlar. Açık olan maçlarda gol atmak daha kolay oluyor. Bize karşı 10 kişiyle topun arkasına geçmesinin sebepleri tabii ki bize saygı duymaları. Bizim onlardan güçlü olduğumuz anlamına geliyor. Tabii ki biz seviyeyi artırmalı ve daha çok çalışmalıyız. Çok fazla maç oynuyoruz. Bu anlamda seviyeyi yükseltmek çok da kolay olmuyor. Lige ara verilen milli ara dönemlerinde de oyuncularımızın çoğu burada olmuyor. Yapacak bir şey yok, modern futbol böyle. Şimdi Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nın sayılarının artırılması ve daha fazla turnuva yapılması gündemde. Tabii ki daha fazla turnuva daha fazla maç demek ve daha fazla para demek. Ama oyuncuların da insan olduğunu unutmamamız gerekiyor. Biz de birçok problem ve sakatlıkla karşılaşıyoruz. Bu konuyu biraz daha düşünmeliyiz. Ben daha fazla gol atmak istiyorum, kalemde gol görmek istemiyorum. Umarım ilerleyen dönemde bunu başarırız" diyerek sözlerini noktaladı.FERDİ KADIOĞLU: UMARIM GÜZEL BİR SONUÇ ALIRIZFenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ise yarın güzel bir maç oynayacaklarını söyleyerek, "Bizim için, oyuncularımız için, kulübümüz için güzel bir maç olacak. Aynı zamanda eski takım arkadaşlarımız Frey ve Samatta ile karşılaşacağız, onları tekrar görmek güzel olacak. Umarım güzel bir sonuç alırız ve Avrupa'da iyi bir iş çıkarırız" dedi."KENDİMİ BU POZİSYONDA RAHAT HİSSEDİYORUM"Teknik direktör Vitor Pereira geldiğinden bu yana kanat bekte görev almasıyla ilgili gelen soruya Ferdi Kadıoğlu, "Şu anda bu pozisyondayım çünkü yeni hocamızla birlikte yeni bir formasyonda oynuyoruz. Hocamız da beni bu pozisyonda oynatmak istediğini söyledi. Ben de her geçen gün bu pozisyonda iyi duruma geliyorum. Kendimi bu pozisyonda rahat hissediyorum. Hocamız beni nereye koyarsa orada oynarım" yanıtını verdi."3 FARKLI MİLLİ TAKIMI SEÇME İHTİMALİM VAR, HENÜZ KARAR VERMEDİM"Milli takım seçimiyle ilgili konuşan Kadıoğlu, "Tabii ki zor bir karar. 3 farklı milli takımı seçme ihtimalim var. Henüz bir karar vermedim. Karar verdiğimde herkes görecektir. Benim yapmam gereken, sabırlı düşünüp doğru bir karar vermek" diye konuştu."ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Ferdi Kadıoğlu son olarak yarınki maçta her şeylerini vermeleri gerektiğini kaydederek, "Son maçta hayal kırıklığına uğradık ama şu anda bunu değiştiremeyiz. Yarınki maçta her şeyimizi vermeliyiz ve bir önceki maçı telafi etmeliyiz. Gerçekten önemli bir maç. Elimizden gelenin en iyisini göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı ve sözlerini noktaladı.

Vitor Pereira: Elimizden gelenin en iyisini yapıp 3 puanı almak istiyoruz
Vitor Pereira: Elimizden gelenin en iyisini yapıp 3 puanı almak istiyoruz

Ferdi Kadıoğlu, Kadıoğlu, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Vitor Pereira: Elimizden gelenin en iyisini yapıp 3 puanı almak istiyoruz - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Vitor Pereira: Elimizden gelenin en iyisini yapıp 3 puanı almak istiyoruz - Son Dakika
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