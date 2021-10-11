Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2. haftasındaki karşılaşmalar, yarın yapılacak.
Ligde 2. haftanın programı şöyle:
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor- Galatasaray HDI Sigorta (Mimar Sinan)
16.00 Karayolları- Bolu Belediyespor (Başkent Voleybol)
16.00 Yeşilyurt- Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
18.00 Kuzeyboru- Türk Hava Yolları (Aksaray)
18.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (Eczacıbaşı)
18.30 PTT-Mert Grup Sigorta (Başkent Voleybol)
18.30 Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
Kaynak: AA
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