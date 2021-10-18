Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 4. hafta maçlarının programı şöyle:
15.00 Karayolları-VakıfBank (Başkent)
16.00 Bolu Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Karaçayır)
16.30 Yeşilyurt- Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)
18.00 Kuzeyboru- PTT (Aksaray)
18.00 Eczacıbayı Dynavit- Türk Hava Yolları (Eczacıbaşı)
19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Mert Grup Sigorta (Mimar Sinan)
19.00 Fenerbahçe Opet- Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
Kaynak: AA
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