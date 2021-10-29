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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

29.10.2021 17:04
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Erkan Sarı, Meryem Tekol PelenkKarayolları: Gizem Mısra Aşçı, Ikic, Ayçin Akyol, Gözde Yılmaz, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Kübra Kegan)Türk Hava Yolları: Rabadzhieva, Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Polen Ünver...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erkan Sarı, Meryem Tekol Pelenk

Karayolları: Gizem Mısra Aşçı, Ikic, Ayçin Akyol, Gözde Yılmaz, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Kübra Kegan)

Türk Hava Yolları: Rabadzhieva, Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Polen Ünver ( Berin Yıldırım, Janset Cemre Erkul, Ceren Önal, İrem Çor)

Setler: 20-25, 13-25, 23-25

Süre: 83 dakika (27, 26, 30)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde altıncı haftanın açılış maçında Türk Hava Yolları, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Türk Hava Yolları, Gözde Yılmaz, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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