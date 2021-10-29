Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erkan Sarı, Meryem Tekol Pelenk
Karayolları: Gizem Mısra Aşçı, Ikic, Ayçin Akyol, Gözde Yılmaz, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Kübra Kegan)
Türk Hava Yolları: Rabadzhieva, Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Polen Ünver ( Berin Yıldırım, Janset Cemre Erkul, Ceren Önal, İrem Çor)
Setler: 20-25, 13-25, 23-25
Süre: 83 dakika (27, 26, 30)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde altıncı haftanın açılış maçında Türk Hava Yolları, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor